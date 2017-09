Marco Predolin squalificato? / Video, dalle barzellette sui gay al gesto shock al Grande Fratello Vip 2017

Marco Predolin al Grande Fratello Vip 2017

Si mettono davvero male le cose per Marco Predolin nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Balzato già al centro delle polemiche la scorsa settimana per le parole sui gay che ben poco sono piaciute al pubblico a casa, il noto attore fa un nuovo passo falso e si avvicina sempre più alla possibile squalifica. Il pubblico invoca a gran voce l'eliminazione di Predolin soprattutto dopo gli ultimi eventi che l'hanno visto protagonista. Pare infatti non sia servita all'attore la lavata di capo fattagli da Ilary Blasi durante la scorsa diretta per la frase “mettiamo al rogo Malgioglio come Giovanna D’Arco”, che tanto aveva indisposto il pubblico. Predolin infatti si è reso protagonista di nuove dichiarazioni, considerate dal pubblico omofobe. Stavolta, raccontando delle barzellette, Marco si è riferito ai gay chiamandoli “cul***ni”. Appellatino non di certo carino, che Malgioglio ha commentato con un "Sono sconvolto".

SQUALIFICA IN ARRIVO PER MARCO PREDOLIN?

Ma non è tutto, perchè dopo le barzellette, un altro gesto di Predolin ha indignato il pubblico a casa e stavolta soprattutto quello femminile. È accaduto durante la prova dei calchi di ieri, quando il Grande Fratello ha scelto come modella Carmen Di Pietro che prima di essere "ingessata" è stata ricoperta d'olio dai suoi compagni. Le mani di Predolin sono però finite sulle parti intime della Di Pietro e con un'insistenza che non è affatto piaciuta al pubblico (Clicca qui per il video). In pochi istanti si sono scatenate le critiche del pubblico, che trova si sia arrivati ormai al culmine. «GrandeFratello ma cos’altro deve fare più #Predolin per essere sbattuto fuori?! » si legge insistentemente sul web, parole di fronte alle quali stavolta la produzione del reality non potrà rimanere indifferente.

