Mary Falconieri, Jessica & Lidia Vella / Ex gieffine dopo la mastectomia e il seno rifatto (Pomeriggio 5)

Mary Falconieri, Lidia e Jessica Vella a Pomeriggio 5

A seguito dell'intervento di doppia mastectomia, Mary Falconieri ha postato sul web il suo primo scatto, per rasserenare i fan. L'ex gieffina, era di recente stata ospite a Pomeriggio 5, durante il corso della quale aveva raccontato della sua difficile decisione, parlando con Barbara d'Urso. Anche oggi, la fidanzata di Giovanni Angiolini racconterà come è andato il suo intervento e per quale motivo ha voluto affrontare, con estremo coraggio, questa particolare operazione chirurgica. "Ho una storia familiare critica. Ho mia mamma malata di tumore da 10 anni, mia zia uguale e anche mia cugina. Mia madre si è ammalata quando aveva 35 anni, mia zia a 37 e mia cugina a 31. Così, consigliata dai medici, ho fatto il test genetico per capire se anche io avessi questa predisposizione e se avessi la mutazione genetica. Si è scoperto, infatti, che in famiglia c'è la mutazione genetica del gene BRCA1 che colpisce seno e ovaie. Il seno al 60% e le ovaie al 40%. Per questo motivo ho deciso, anche se ho solo 25 anni, di fare l'intervento al seno, la mastectomia totale bilaterale, che consiste nell'asportazione delle ghiandole mammarie per eliminare il rischio di avere un cancro". aveva spiegato Mary intervistata da Barbara d'Urso. In studio, anche Lidia e Jessica Vella, reduci dalla stessa edizione del reality show e che invece, vogliono entrambe rifarsi il seno.

Mary Falconieri da Barbara d'Urso dopo l'intervento: a Pomeriggio 5 anche le sorelle Vella

Mary Falconieri, si era recentemente sottoposta ad un importante test generico per attestare la sua percentuale di avere il cancro al seno ed i risultati, le avevano riportato una possibilità molto ampia che ciò potesse realmente accadere. La giovane quindi, ha coraggiosamente deciso di sottoporsi alla doppia mastectomia. Al suo fianco, oltre che l'intera famiglia, anche il fidanzato Giovanni Angiolini, conosciuto proprio all'interno della Casa del Grande Fratello con la quale da poco ha festeggiato due anni d'amore. La fotografia social è stata pubblicata da Luca, fratello della Falconieri che ha accompagnato lo scatto dalla seguente didascalia: "Il coraggio di una leonessa e la forza dell'amore". A Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso, ci saranno anche Lidia e Jessica Vella, le gemelle della stessa edizione del reality che invece, hanno deciso di rifarsi il seno e lo racconteranno in diretta alla ruspante conduttrice napoletana.

