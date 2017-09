Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 29 settembre 2017

Paolo Fox e il suo oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX A LATTEMIELE

I Gemelli devono assolutamente fare le loro cose con grande calma. Sabato e domenica saranno giornate migliori, ma da tempo ci sono maggiori polemiche in famiglia e disagi da risolvere. E' un momento di recupero rispetto al futuro. Chi ha iniziato un nuovo progetto o una nuova collaborazione deve ambientarsi, ma entro poche settimane le soluzioni ci saranno. Qualche danno e qualche cambiamento ci sono stati. Bisogna trovare nuovi spunti. Da stasera recupero emotivo. Lo Scorpione è favorito nei viaggi e negli spostamenti. Quando si ha un bellissimo cielo e per questo ci si deve buttare, si deve agire. Ci si deve esporre e non bisogna giocare in difesa. A seconda delle potenzialità di base, l'età si può ottenere più o meno. Chi ha lavorato da tempo a un progetto lo può vedere sbocciare, altri invece potrebbero veder sbocciare l'amore. Sabato e domenica ci sarà un calo di energia.

OROSCOPO IN PILLOLE

E' ora il momento di tornare ad affrontare l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante il consueto appuntamento con la rubrica Latte e Stelle. I Pesci vivono una grande libertà di azione, ma bisogna pareggiare alcuni conti rimasti in sospeso. Saturno è stato dissonante a lungo e se è stata tralasciata la famiglia o dimenticato un amore ora sorge impellente recuperare e di vivere i sentimenti in maniera appagante. Per i cuori solitari entro fine anno arriverà una buona situazione. Qualcuno dovrà mettere a posto delle situazioni economiche danneggiate da delle cause nati negli ultimi momenti. Se da tempo per il Leone c'è una storia poco chiara bisogna essere un pochino più espliciti nelle intenzioni. Il Cancro si deve concentrare su poche cose, quelle che si sanno fare. Troppe tensioni e occupazioni creano inutili stress. Per il Toro entro Primavera si può iniziare un nuovo progetto di lavoro o affidare qualcosa a qualcun altro.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo a vedere come cambia l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele da ieri a oggi. Per i Pesci è il momento della rivalsa, anche se non bisogna esagerare e a volte si deve cercare di essere più morigerati nelle scelte. Il Toro potrebbe iniziare un buon progetto dopo alcuni giorni di grande insoddisfazione anche dal punto di vista fisico. Il Leone sta vivendo una fase di flessione che da oggi, venerdì 29 settembre 2017, potrebbe portare a una reazione dai più anche inaspettata. E' probabilmente giunto il momento di cercare di essere più cinici e concreti nelle scelte. Il Sagittario si rialza dopo giorni difficili, pronto a incontrare magari anche l'anima gemella. Alcuni invece sono in crisi con il proprio partner, ma tradire non è mai la soluzione per porre dei rimedi. E' un momento in cui si deve cercare assolutamente di essere coerenti con le scelte fatte, pronti a decidere di vivere tutto con grande attenzione e senza commettere degli errori di valutazione.

