PIERO MAZZOCCHETTI/ Video, nei panni di Marco Mengoni dopo l'imitazione di Al Bano (Tale e Quale Show 2017)

Tale e Quale Show

INTERPRETA ‘GUERRIERO’ DI MARCO MENGONI

Tra i concorrenti vip che stanno prendendo parte a questa seconda edizione di Tale e Quale show spicca il talentuoso tenore italiano Piero Mazzocchetti che nella prima puntata ha vestito in maniera straordinaria le vesti del cantante pugliese Al Bano Carrisi. Questa sera invece, per Mazzocchetti ci sarà da andare a misurarsi con un interprete nostrano dalle caratteristiche artistiche decisamente differenti come nel caso di Marco Mengoni. Nello specifico il Mengoni – Mazzocchetti si presenterà nello studio di Tale e Quale per intonare il pezzo Guerriero. Un singolo del 2014, primo estratto dall’album Parole in circolo. Da un punto di vista di vendite con oltre 250 mila copie, è stato il singolo di maggior successo dell’artista laziale.

PIETRO MAZZOCCHETTI NON VOTATO DAI COLLEGHI

Nella prima puntata di Tale e Quale Show andata in onda su Rai 1 lo scorso venerdì 22 settembre, il tenore Piero Mazzocchetti ha dovuto cambiare in maniera importante il proprio modo di interpretare la musica vestendo i panni del grande Al Bano. È stato straordinariamente somigliante al cantante di Cellino San Marco sulle note della canzone sanremese ‘È la mia vita’, confermando di avere una voce molto potente ma anche dimostrando di riuscire ad imitare il classico timbro di Al Bano che peraltro lo ha reso famoso in tutto il mondo. La performance è stata particolarmente apprezzata dai tre giudici e soprattutto da Enrico Montesano che gli ha dato 12 punti su un massimo di 16. Invece sia Loretta Goggi che Christian De Sica hanno preferito tributare alla sua performance 10 punti per un totale di 32 punti. Nella classifica finale ha chiuso al sesto posto risultato penalizzato dal fatto di non aver incassato voti dagli altri concorrenti. Clicca qui per rivedere Mazzocchetti nei panni di Albano.

