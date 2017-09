PLATINETTE/ L'imitazione di Louis Armstrong per dimenticare la caduta...(Tale e quale show 2017)

Platinette

QUELL'INIZIO COL BOTTO A TALE E QUALE SHOW

Platinette (Mauro Coruzzi)è uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show, in onda tutti i venerdì sera su Rai Uno e che ha avuto un grandissimo debutto il 22 settembre. L'opinionista e giornalista ha prestato la sua fisicità e la sua voce a Sylvester James nella sua esibizione del brano You make me feel. Il singolo fu il primo per Sylvester ad entrare nella top ten britannica e anche in Italia ottenne un notevole successo. La performance di Platinette ha fatto sobbalzare il pubblico fin dall'inizio per un piccolo incidente che ha coinvolto questo personaggio. Infatti, è caduta sulle scale poco dopo l'entrata in studio ma si è comunque messo in gioco. La Giuria ha apprezzato tantissimo Platinette, a cominciare da Enrico Montesano. Platinette ha ironizzato sul suo fisico ed è apparsa chiaramente "provata" anche se soddisfatta del suo lavoro e ha ottenuto i complimenti da De Sica e Loretta Goggi.

PLATINETTE SARA' LOUIS ARMSTRONG

Nella nuova puntata di Tale e quale show in onda stasera alle 21.10 circa su Rai Uno ci saranno moltissime sorprese e anche Platinette si cimenterà in una performance molto difficile. Quest'anno il livello dei concorrenti è altissimo e quindi la sfida si sta facendo subito agguerrita. La Platy nazionale sarà Louis Armstrong. Quest'ultimo è stato uno tra i più famosi musicisti jazz del XX secolo, considerato una delle più influenti personalità in campo musicale del '900. Grazie a lui, infatti, c'è stata la possibilità di far evolvere ed espandare la musica jazz, divenendo celebre in tutto il mondo. Sicuramente, Planitte si esibirà in uno dei grandi classici del trombettista che possano mettere in risalto il suo timbro di voce così marcato. Probabilmente, verrà scelta promio What a wonderful world, un classico del genere e conosciutissimo da tutti.

