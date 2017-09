Quarto Grado / Anticipazioni oggi 29 settembre: gli sviluppi sui casi di Noemi Durini e Loris Stival

Quarto Grado, le anticipazioni

Torna oggi "Quarto Grado", il programma di Retequattro condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Appuntamento alle ore 21.15 per seguire in diretta tutti gli sviluppi sul delitto di Noemi Durini, la sedicenne di Specchia, in provincia di Lecce, che è stata uccisa dal fidanzato reo confesso Lucio M., di diciassette anni. Proseguono le indagini degli inquirenti, che vogliono accertare eventuali complicità, ma questa vicenda si arricchisce di particolari che la rendono ulteriormente oscura. Altre anticipazioni: la trasmissione riaccenderà stasera i riflettori anche su un altro caso, quello di Lorys Stival, il bambino di otto anni ucciso a Santa Croce Camerina il 29 novembre di tre anni fa. Martedì 3 ottobre è infatti prevista la seconda udienza del processo di appello a carico di Veronica Panarello, la madre della vittima. Condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per omicidio premeditato e occultamento di cadavere, ha fatto richiesta tramite i suoi legali di un confronto "all'americana" con il suocero, indicato dalla donna come amante e autore dell'infanticidio. Ma in Aula si conoscerà anche la decisione della Corte sulla richiesta della difesa di una nuova perizia psichiatrica.

