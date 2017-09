Replica X Factor 2017 / Streaming Video e TV: ecco come, orari e informazioni utili

Replica X Factor 2017, ecco come

Ieri sera, su SkyUno HD è andata in onda in prime time, la nuova puntata di X Factor 2017, dedicata alle audizioni. Levante, Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, sono ritornati dietro il bancone dei giudici per scegliere i talenti che affronteranno la nuova selezione dedicata prima ai Bootcamp e successivamente agli Home Visit. In attesa dei Live che si vedranno esclusivamente su Sky, potete comunque vedere la nuova puntata in replica: ecco dove e come anche attraverso lo streaming video. Chi non dispone di un abbonamento Sky non deve disperare: X Factor 11 ci sarà anche per voi! In che modo? Ve lo spieghiamo noi. A distanza di 24 ore dalla messa in onda infatti, il programma musicale in cerca di talenti, verrà riproposto su TV8 (canale 8 del digitale terreste), sempre nella prima serata e in chiaro per tutti. Gli appuntamenti con X Factor 2017, andranno avanti in questo modo anche per quanto riguarda gli altri due step, solo durante i Live invece, potrete decidere se acquistare un abbonamento Sky oppure no.

Il programma, per gli abbonati Sky invece, può essere visionato in diretta e replica streaming attraverso l'applicazione ufficiale di SkyGo oppure NowTv. In alternativa, oltre alla replica in chiaro su TV8, sempre la stessa emittente, proporrà la “replica nella replica” durante sabato 30 settembre, dalle 14.15 in poi. I giudici di X Factor intanto, stanno lentamente formando le loro squadre, in attesa dei Live e le esibizioni che entreranno proprio nel vivo della gara. Fedez si occuperà degli Under Uomini. A Manuel Agnelli invece, il compito di dirigere i Gruppi. Levante offrirà il suo sapere alle Under Donne mentre Mara Maionchi interagirà con gli Over. Come sempre, Alessandro Cattelan sarà dietro le quinte pronto per dare il suo sostegno ed anche il suo conforto ai talenti in gara. Anche questa volta, moltissime le voci interessanti che puntano in alto nella speranza di conquistare il primo posto del talent show musicale più amato di Sky.

