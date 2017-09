STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto e Blade Runner (oggi, 29 settembre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, Per la prima serata di oggi, venerdì 29 settembre 2017, le reti Mediaset offriranno nel loro prime time una vasta scelta di prgrammi tra soap opera, film, programmi di cronaca e reality show. La serata metterà al centro Quarto Grado ed il suo nuovo appuntamento in cui Gianluigi Nuzzi approfondirà gli ultimi programmi di cronaca. La preferenza maggiore dei telespettatori si potrebbe dirigere maggiormente verso Il Segreto, la soap opera iberica che da anni registra diversi successi anche nel nostro Paese e che offrirà un nuovo appuntamento serale. Un incontro immancabile per le fan della soap drammatica, che potranno conoscere gli ultimi sviluppi sugli abitanti di Puente Viejo. Ma scoprire cosa ci aspetta sul resto dei canali, vediamo insieme la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Nella prima serata di oggi, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata de Il Segreto. A causa di Ismael, Beatriz e Matias non fanno che litigare, ma il giovane continua a sollevare i sospetti di Rogelia, la domestica dei Dos Casas. A seguire, andrà in onda il film drammatico In fondo al cuore, diretto da Ulu Grosbard e con Michelle Pfeiffer, Whoopi Goldberg e Treat Williams. Nella trama, Beth dovrà affrontare il rapimento del figlio minore, avvenuto dopo un incontro con gli ex compagni di scuola. Italia 1 offre per la sua prima serata il film di fantascienza Blade Runner, di Ridley Scott. La trama riguarda il 2019 e le vicende di un ex agente di Polizia, che ritornerà in servizio per catturare due androidi dalle sembianze umane. A seguire il film drammatico Arancia Meccanica del celebre Stanley Kubrick. Una pellicola del '71 che ha riscosso diverse critiche ed approvazioni da parte del pubblico internazionale. Rete 4 metterà al centro della sua prima serata un nuovo appuntamento con Quarto Grado, guidato da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La coppia di conduttori illustrerà al pubblico le novità sui maggiori casi di cronaca nera italiana. A seguire, il terzo episodio de Il commissario Schumann, intitolato Una vita rubata. Il protagonista dovrà indagare sul delitto di una donna, il cui corpo è stato ripescato dal lago. Su La 5 andrà invece in onda il film Il diario di Bridget Jones, una commedia con Hugh Grant e Renee Zellwerg, in cui si seguiranno le disavventure di una 32enne single. Dalle 21.10, Italia 2 trasmetterà il film The Final Destination, un nuovo capitolo della saga thriller che questa volta si concentrerà su una premonizione collegata al mondo delle corse d'auto. Su Mediaset Extra si potranno invece conoscere le ultime dinamiche del Grande Fratello Vip 2, in diretta dalla Casa. Dalle 21.10, Top Crime manderà in onda il crime Delitto a Saint Malo, un film diretto da Lionel Bailliu e con Bruno Solo, Swann Arlaud e Louise Monot. Nel prime time di Iris verrà trasmesso invece il film Cliffhanger - L'ultima sfida, una pellicola d'avventura diretta da Renny Harlin e con protagonista Sylvester Stallone.

STASERA IN TV, LA PROGRAMMAZIONE MEDIASET:

Canale 5, ore 21.13 Il Segreto, soap opera

ore 23.30 In fondo al cuore, film

Italia 1, ore 21.15 Blade Runner,

film ore 23.40 Arancia meccanica, film

Rete 4, ore 21.15 Quarto Grado, programma cronaca

ore 00.30, Il commissario Schumann, serie tv

La 5, ore 21.10 Il diario di Bridget Jones, film commedia

Italia 2, ore 21.10 The Final Destination, film thriller

Mediaset Extra, ore 21.16 Grande Fratello Vip 2, reality show

Top Crime, ore 21.10 Delitto a Saint Malo, film crime

Iris, ore 21.00 Cliffhanger - L'ultima sfida, film

© Riproduzione Riservata.