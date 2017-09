STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Tale e quale Show (venerdì, 29 settembre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, venerdì 29 settembre 2017, le reti Rai sono all'insegna di un palinsesto variegato. Dal talent di punta di Rai 1, Tale e Quale Show, alle serie Tv, senza dimenticare film, fiction e approfondimenti. Il programma condotto da Carlo Conti affronterà la sua seconda puntata, mettendo di nuovo alla prova i concorrenti con nuove imitazioni ed interpretazioni. Un format che ha riscosso diverso successo nelle precedenti edizioni e che potrebbe attirare maggiormente il pubblico televisivo italiano in questa serata. La previsione è infatti che Tale e Quale Show registri uno share più importante rispetto anche al suo debutto, grazie ad un cast di concorrenti degni di nota. Ma velocemente possiamo anche accennare che su Rai 2 viene trasmesso il film di fantascienza Maze Runner - Il labirinto mentre su Rai 3 anche se la scelta è sempre quella di un film il genere è dramamtico dal titolo Ho ucciso Napoleone. Ma adeso, per scoprire il resto del palinsesto, non resta che vedere nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Rai 1 propone nella prima serata di oggi, Tale e Quale Show, la settima edizione del programma condotto da Carlo Conti. In giuria ritroveremo Enrico Montesano al fianco di Christian De Sica, mentre si sfideranno al microfono Platinette, Donatella Rettore, Marco Carta, Alessia Macari, Annalisa Minetti, Benedetta Mazza, Antonella Altobelli, Filippo Bisciglia, Piero Mazzocchetti ed Edy Angelillo. Dalle 23.55 andrà invece in onda il rotocalco televisivo TV7 con le ultime news dal mondo. Rai 2 propone invece per la sua prima serata Maze Runner - Il labirinto, a partire dalle 21.20, in prima visione. Si tratta di un film di fantascienza del 2014 diretto da Wes Ball. A seguire, il 13° episodio di Elementary 5, in prima Tv assoluta. Si intitolerà "Spalle al muro", in cui Sherlock e Joan dovranno indagare su un nuovo caso di rapimento, per salvare gli avventori di un intero locale da un attentatore. Dalle 21.00, Rai 3 trasmetterà il film Ho ucciso Napoleone, una commedia grottesca diretta da Giorgio Farina nel 2015 con Elena Sofia Ricci, Iaia Forte e Libero Re Rienzo.

A seguire il programma di approfondimento Radici - L'altra faccia dell'immigrazione, che in questo nuovo appuntamento accenderà le luci sulla situazione in Messico. Rai 4 propone una prima e seconda serata all'insegna della serie crime Criminal Minds VIII, di cui trasmetterà i primi tre episodi, in cui rivedremo la squadra di profiler alle prese con new entry e nuovi casi. Rai 5 propone invece nella sua prima serata il documentario The Story of Film, il ciclo di approfondimento che affronterà un viaggio nella cultura e società post 11 settembre. Dalle 21.10, Rai Movie manderà in onda il film Houdini - L'ultimo mago, un drammatico diretto da Gillian Armstrong nel 2007 e che si concentrerà sulla vita del celebre illusionista. Rai Premium propone invece per la sua prima serata la terza puntata de Il Paradiso delle Signore, la fiction con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi, giunta alla sua seconda stagione ed attualmente in onda il martedì su Rai 1.

STASERA IN TV, LA PROGRAMMAZIONE RAI:

Rai 1, ore 21.25 Tale e quale Show, talent show

ore 23.55, TV7, rotocalco

Rai 2, ore 21.20 Maze Runner - Il labirinto, film di fantascienza in prima Tv

ore 23.15 Elementary 5, serie tv in prima assoluta

Rai 3, ore 21.00 Ho ucciso Napoleone

ore 23.00 Radici - L'altra faccia dell'immigrazione

Rai 4, ore 21.00 Criminal Minds VIII, serie tv

Rai 5, ore 21.15 The Story of Film

Rai Movie, ore 21.10 Houdini - L'ultimo mago

Rai Premium, ore 21.20 Il paradiso delle Signore

