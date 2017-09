Serena Rossi / Detto Fatto: lascia il programma in lacrime per il fidanzato

Serena Rossi, Detto Fatto

Momento di grande commozione per Serena Rossi. L'attrice e conduttrice napoletana, questo pomeriggio ha salutato i telespettatori di Rai2, per l'ultima puntata da lei condotta di Detto Fatto. Durante i saluti con Giovanni Ciacci però, è stata letteralmente "investita" da una bella sorpresa con un video messaggio da parte del compagno Davide Devenuto. Serena Rossi e il suo fidanzato, si sono conosciuti circa dieci anni fa, sul set di Un posto al sole, soap opera Made in Italy che ha regalato la popolarità alla solare presentatrice televisiva. La Rossi, ha preso il posto di Caterina Balivo per qualche settimana, durante le battute iniziali di Detto Fatto. Come ben sapete, la Balivo è reduce dalla seconda gravidanza con il gioioso arrivo di Cora. Per lei quindi, qualche settimana di riposo prima di ritornare in trasmissione dal prossimo lunedì pomeriggio. Detto Fatto, ha conquistato anche per questa nuova stagione il pubblico e i riscontri positivi in termini di ascolti TV si sono già fatti sentire.

Serena Rossi, ultima puntata di Detto Fatto: la sorpresa del compagno

Il compagno di Serena Rossi, salutandola nel suo video messaggio, ha parlato con lei affermando di sentire molto la sua mancanza. La coppia infatti, insieme al figlio Diego, vive a Roma. La napoletana però, in queste ultime settimane è dovuta rimanere a Milano, dove si trovano gli studi del programma televisivo in onda nel pomeriggio di Rai 2, dal lunedì al venerdì. “Sei stata bravissima” ha esclamato Davide nel messaggio indirizzato alla compagna. “Anche se le domande di Ciacci sul nostro matrimonio mi hanno un po’ infastidito” ha scherzato poi Devenuto. Serena Rossi, dopo Detto Fatto rimarrà in Rai spostandosi nell'ammiraglia. Da metà ottobre infatti, condurrà Celebration. Dopo moltissimi anni di duro lavoro e gavetta, finalmente anche per lei stanno arrivando le giuste soddisfazioni che da tempo attendeva. “È stata un'emozione fortissima salutare lo studio di Detto Fatto. In queste settimane sono stata travolta dall’affetto del super team di lavoro e dai vostri messaggi di stima e fiducia! Vi ringrazio di cuore, non ho parole!!! Ci vediamo prestissimo! Vi voglio bene”, ha scritto la Rossi su Facebook.

