Shaila Gatta / La nuova velina mora conquista il pubblico: arriverà la svolta nella sua carriera?

Shaila Gatta, Striscia la Notizia

Non è che si veda molto la differenza tra le ex veline e le nuove professioniste che stanno calcando il bancone di Striscia la Notizia ma possiamo sicuramente dire che Shaila Gatta sa il fatto suo e molti sono pronti a giurare in una sua carriera in tv. La bella mora si è fatta notare all'epoca di Amici e non solo per le sue doti da ballerina ma anche per la sua sensualità, la stessa che l'hanno portata a ballare nel corpo di ballo di Ciao Darwin con il maestro Garofalo che ha saputo tirare fuori il meglio di lei. La sua carriera adesso è ad una svolta. Da sempre le veline sono note al grande pubblico e in passato alcune di loro sono riuscite a segnare una vera e propria svolta nella loro vita, sarà lo stesso anche per Shaila Gatta e la sua collega?

ARRIVA LA SVOLTA PER LA BALLERINA?

I fan della bella velina mora lo sperano sin dall'epoca della sua partecipazione ad Amici. Shaila continua ad avere un grande seguito sui social dove, però, pubblica davvero poche cose della sua vita privata su cui vige da sempre il massimo riserbo. Il suo ultimo messaggio su Instagram è dedicato proprio ai suoi fan e riguarda i loro commenti a caldo sul nuovo stacchetto di Striscia la Notizia e su questa prima settimana a lavoro sul bancone proprio per lei e la sua velina bionda. I fan sono lieti di vederla ballare ma, soprattutto, sono contenti di vedere a Striscia due ballerine vere e proprie che rendono i stacchetti ancora meno frivoli e molto più "complicati" ed elaborati degli anni scorsi. Una novità che conquisterà tutti? Ecco qui il video postato da Shaila nelle scorse ore.

