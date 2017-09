Storie Italiane/ Blackout su Rai 1 Eleonora Daniele non va in onda, c’è Techetechetè

Rai1 in blackout

Clamoroso blackout su Rai1 questa mattina durante la trasmissione Storie Italiane condotto come ogni giorno da Eleonora Daniele: di colpo tutto buio, con i telespettatori a casa che si chiedono quanto possa durare un blackout, di norma qualche secondo e poi torna tutto normale. Ma stavolta no, il blackout va avanti e la Prima rete italiana decide in estrema emergenza di mandare in onda Techetechetè, il grande successo pre-serale estivo con le immagini e gli sketch di oltre 60 anni di televisione italiana. In particolare, si va dalle canzoni di Lucio Battisti ai monologhi di Caterina Guzzanti, fino alle canzoni e agli amoreggiamenti dei giovanissimi Al Bano Carrisi e Romina Power (non sarà contenta Loredana Lecciso, speriamo non sia davanti a Rai1 questa mattina!). Il problema persiste, tanto che il direttore di Rai1 Andrea Fabiano twitta poco fa: «Stiamo cercando di risolvere un grave problema tecnico che ha provocato l'interruzione della trasmissione di @RaiUno».

IN ONDA TECHETECHETÈ, SALTA ANCHE BUONO A SAPERSI?

Anche la stessa trasmissione Storie Italiane ha twittato poco prima delle 11 spiegando quanto tutti hanno in realtà visto: «Stiamo avendo difficoltà tecniche a SaxaRubra. Le trasmissioni riprenderanno prima possibile». Insomma, il mistero rimane visto che il grave problema tecnico al momento non è stato risolto e gli spettatori si chiedono che fine abbiano fatto sia Eleonora Daniele che le sue Storie Italiane: non solo, secondo quanto afferma TvBlog la programmazione di Rai1 salta anche per il programma successivo, Buono a sapersi, con Elisa Isoardi che dunque al momento si vede cancellata con la trasmissione di Techetechetè (in un primo momento era andata in onda anche Dadada, una versione di qualche anno fa pre-Techetechetè) che prosegue imperterrita a sostituire e coprire il grave problema intercorso. La Rai ha mandato intanto in sovrimpressione un brevissimo comunicato in cui «ci scusiamo con i telespettatori per l’interruzione delle normale programmazione dovuta a problemi tecnici». Nessuna altra spiegazione, il mistero insomma continua.

Stiamo cercando di risolvere un grave problema tecnico che ha provocato l'interruzione della trasmissione di @RaiUno @storie_italiane — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) 29 settembre 2017

© Riproduzione Riservata.