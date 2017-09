Striscia La Notizia/ Anticipazioni e servizi 29 settembre: gli ascolti calano ma Brumotti conquista tutti

striscia la notizia

Brutte notizie, anche se non del tutto, per i fan di Striscia la Notizia. Il tg satirico è tornato in onda ieri sera con la penultima puntata della settimana ma segnando il calo di ascolti di qualche punto a favore del diretto competitor di Rai1 che è riuscito a vincere la serata conquistando il podio più alto. In particolare, la puntata di ieri di Striscia la Notizia ha segnato, dalle 20.47 alle 21.30, una media di 4.400.000 spettatori con uno share del 17.7%. Naturalmente non si tratta di brutti ascolti ma resta il fatto che il testa a testa tra le reti ammiraglie di Mediaset e Rai continua a conquistare il pubblico. I nuovi servizi di questa sera riusciranno a riconquistare il podio più alto?

I FURBETTI DEI PARCHEGGI

Anche ieri sera Striscia la Notizia ha saputo dosare i servizi divertenti a quelli di pubblica utilità come quello di Brumotti sempre pronto ad andare in difesa di tutti ma senza lasciare a casa la sua bici o, comunque, delle ruote su cui fare le sue peripezie. Anche ieri sera è successo lo stesso con un servizio in cui si è occupato dei furbetti che ancora continuano ad usare i parcheggi riservati agli invalidi per essere più vicini "all'entrata" di un ufficio pubblico o di un negozio. Una donna ha chiamato Striscia proprio per denunciare il fatto e come, suo marito, invalido al 100% non riesca mai ad avere il parcheggio che gli spetta di diritto. Proprio per questo Brumotti ha pensato bene di usare la carrozzina per parcheggiare sull'auto dell'abusivo e mandare un messaggio chiaro ai furbetti. Clicca qui per vedere il servizio che lo stesso inviato ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

