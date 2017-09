TERREMOTO/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston e Ava Gardner (oggi, 29 settembre 2017)

il film catastrofico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE CHARLTON HESTON E AVA GARDNER

Terremoto, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 29 settembre 2017 alle ore 16.15. Una pellicola di genere drammatica e catastrofico con il titolo in lingua originale Earthquake. Si tratta di un film americano del 1974 che è stato diretto dal regista Mark Robson con soggetto e sceneggiatura che sono stati realizzati da George Fox in collaborazione con Mario Puzo mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da John Williams. Il montaggio è stato eseguito da Dorothy Spencer e gli effetti speciali sono stati pensati e realizzati da Frank Brendel, Glen Robinson e Albert Whitlock mentre nel cast, sono presenti grandi nomi del mondo del cinema come Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Lorne Greene, Barry Sullivan e Victoria Principal. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

TERREMOTO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nella città di Los Angeles con un uomo di nome Stewart Graff che come ogni mattina si sta dedicando alla classica seduta di footing correndo in una strada secondaria, proprio sotto la leggendaria scritta di Hollywood. Terminata la corsetta, si dirige verso la propria abitazione dove ad attenderlo c’è una sorta di fase di defaticamento sul tapis roulant e soprattutto la moglie Remy perennemente insoddisfatta e pronta ad attaccarlo per alcuni atteggiamenti tenuti nei suoi confronti nelle ultime ore. Lo scontro verbale è piuttosto violento fino a che lo stesso Stewart in maniera beffarda chiede alla moglie ed a se stesso se il loro possa essere considerato un vero matrimonio visto che sono molti di più i momenti di contrasto piuttosto che quelli in cui sono felici. Dette queste parole che sembrano aver colpito nel profondo dell’animo la propria donna, Stewart si dirige verso il bagno per fare una bella doccia e quindi ritemprarsi. Terminata la doccia e dopo essersi asciugato si dirige nella camera da letto dove trova riversa sul letto la propria moglie. La donna non sembra dare segni di vita e basta poco a Stewart per capire che abbia ingerito un elevatissimo numero di tranquillanti. Mentre l’uomo prova disperatamente a farla vomitare per impedire che ci possa essere dei danni permanenti da un punto di vista fisico, improvvisamente tutta la camera inizia a tremare in maniera piuttosto preoccupante. Il lampadario si muove drammaticamente e le pareti della casa sembrano piegarsi l’una sull’altra. Una situazione che fa sobbalzare dal letto anche la stessa donna che quindi aveva inscenato tutto per capire la reazione del marito. Un devastante terremoto mette in enorme difficoltà tutta la città di Los Angeles con i due protagonisti che assieme al resto della popolazione, tentano disperatamente di trovare di mettersi in salvo.

© Riproduzione Riservata.