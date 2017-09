THE HUMAN CONTRACT/ Su Cielo il film con Jason Clarke (oggi, 29 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Cielo

NEL CAST JASON CLARKE E PAZ VEGA

The human contract, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 29 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica del 2008 che è stata diretta da Jada Pinkett Smith ed interpretata da Jason Clarke, Paz Vega, Ted Danson, Idris Elba e Jada Pinkett Smith. Il film sarà trasmesso venerdì 29 settembre alle 21.15 su Cielo. Jason Clarke è noto per aver partecipato a film come Death race, Public Enemies, Zero Dark Thirty e White House Down. È inoltre noto come interprete della famosa serie tv Brotherhood. Paz Vega è un'attrice spagnola famosa per le sue apparizioni in Angel of evil, Kill the messenger, Beautiful e Twisted e All Roads Lead to Rome. The human contract non riuscì a conquistare pienamente il pubblico in occasione della sua distribuzione delle sale cinematografiche. Tuttavia, su alcuni siti di settore come Imdb, ha ottenuto recensioni non troppo cattive. The human Contract venne proiettato in anteprima al Chicago International Film Festival. Un ottimo traguardo per un film indipendente che è stato comunque in grado di ritagliarsi la sua ottima fetta di mercato. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE HUMAN CONTRACT, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista di The human contract è Clarke, uno business man di successo la cui vita privata è triste e desolante. La sua straordinaria vita lavorativa non rispecchia minimamente la monotonia della sua sfera di relazioni personali, praticamente inesistenti. L'incontro con una donna di nome Michael cambierà radicalmente il suo modo di interpretare la vita. Quest'ultima riuscirà a conquistare pienamente Clarke, grazie al modo di essere libero e disinibito, così diverso dal mondo a cui appartiene Clarke. Ciò che il protagonista scoprirà solo dopo è che Michael è già sposata. Oltre ad essere affascinante e meravigliosa, presenta tratti caratteriali molto complessi. La loro relazione andrà radicalmente a stravolgere l'esistenza di Clarke, permettendogli di conoscere cose su stesso che prima di allora ignorava. Clarke supererà molti limiti, rischiando di cancellare definitivamente quella che era la sua vita passata. Michael si rivelerà essere a tratti pericolosa. Nasconde molti segreti, che forse sarebbe meglio restassero celati.

