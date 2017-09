Tale e Quale Show 2017 / Anticipazioni seconda puntata: le esibizioni (29 settembre)

Tale e Quale Show

Ottimi gli ascolti per la puntata di debutto di Tale e Quale Show 2017. Il programma condotto da Carlo Conti sulla rete ammiraglia di Casa Rai, è tornato puntale lo scorso venerdì sera con la nuova stagione. Anche oggi, venerdì 29 settembre, dalle 21.25 in poi, si riapriranno le porte alle ugole d'oro alle prese con le nuove imitazioni. Chi vincerà la puntata? Sette giorni fa ha trionfato lo straordinario talento di Annalisa Minetti, ex vincitrice di Sanremo che si è buttata dentro questa nuova avventura con coraggio e naturalezza. A breve, si riapriranno le porte del secondo appuntamento con il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Un esordio davvero incredibile quello della scorsa settimana ed infatti, le esibizioni dei protagonisti in gara, hanno permesso a Carlo Conti e tutta la famiglia di Tale e Quale, di portarsi a casa una scorpacciata di ascolti TV che difficilmente potranno dimenticare! Quali saranno i cantanti da imitare stasera? Scopriamolo grazie alle anticipazioni.

Le imitazioni del nuovo appuntamento

Annalisa Minetti, la scorsa settimana ha commosso il pubblico con la sua straordinaria interpretazione di Cèline Dion sulle note di “All by myself”. Al secondo posto poi, abbiamo trovato Marco Carta alla prese con Al Bano. Terza posizione per un simpaticissimo Filippo Bisciglia nei panni di Francesco Gabbani e la sua “scimmia”. La seconda puntata di Tale e Quale Show, in onda dagli studi della Dear di Roma nel prime time, potrà concedere ribaltoni incredibili. Scopriamo quindi, le imitazioni di questa sera. Valeria Altobelli, rigorosamente in diretta, dovrà ricordare la grandissima Whitney Houston, Edy Angelillo vestirà i panni di Nada, Federico Angelucci dovrà trasformarsi nella camaleontica Mina, Filippo Bisciglia si emozionerà interpretando una canzone del grande Tiziano Ferro, Marco Carta metterà alla prova il suo talento con Riccardo Cocciante, Claudio Lippi invece, farà rivivere il mito di Elvis Presley, Alessia Macari interpreterà Anna Tatangelo, Benedetta Mazza dovrà regalare al pubblico una esibizione nei panni di Britney Spears, Piero Mazzocchetti cercherà di trasformarsi in Marco Mengoni, Annalisa Minetti proverà a conquistare ancora la giuria indossando i panni di Anastacia, Mauro Coruzzi (in arte Platinette) sarà alle prese con Louis Armstrong e infine, Donatella Rettore interpreterà dal vivo, la grande Patty Pravo.

Tale e Quale Show 2017: le anticipazioni

I concorrenti di Tale e Quale Show 2017, dopo le loro esibizioni verranno giudicati come sempre dalla giuria, composta da: Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica. In un solo colpo, i protagonisti dietro il bancone, offrono oltre che professionalità decennale, anche un variegato punto di vista che passa dal cinema, arriva alla musica e prosegue fino alla televisione. Il backstage del programma, sarà come sempre ricchissimo di personaggi pronti ad offrire il loro supporto e la loro professionalità. Oltre ai parrucchieri, i truccatori e le sarte, ci saranno i validi “vocal coach” (Maria Grazia Fontana, Silvio Pozzoli, Dada Loi e la “actor coach” Emanuela Aureli) per seguire i talenti, nel corso dell'intera settimana di lavoro. Dopo la fine di ogni esibizione, i personaggi famosi dovranno ricevere i voti della giuria per poi esprimere la loro preferenza personale. La somma di entrambe le votazioni, stilerà la classifica della serata. In ultimo, immancabile Gabriele Cirilli con le sue missioni impossibili. Questa sera infatti, vestirà i panni di Heidi.

