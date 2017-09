UNA VITA / Anticipazioni puntata 29 settembre: dall'odio all'amore il passo è breve?

Una Vita

Sarà una puntata dagli esiti inattesi, quella che i telespettatori di Una Vita seguiranno su Canale 5 oggi a partire dalle ore 14:10. In essa, infatti, Mauro e Teresa continueranno il loro duro confronto al commissariato: la maestra chiederà all'ispettore di non arrestare Cayetana. In caso contrario, lei stessa lo accuserà di avere nascosto delle prove false nell'appartamento della Sotelo Ruz. Ma anche Mauro avrà i suoi assi nella manica, ricordando a Teresa di essere a conoscenza della sua verità. Se dunque lei lo incastrerà per le prove false, lui rivelerà a tutti la storia dello scambio di identità avvenuto quando Teresa e Cayetana erano solo due bambine. Lo scontro si farà cruento e per qualche istanti i telespettatori avranno l'impressione che non possa esserci futuro per questa coppia, almeno fino a quando lo scontro si trasformerà in amore: Mauro e Teresa si abbracceranno, arrivando anche sul punto di scambiarsi un bacio appassionato. Tale scena verrà vista dal commissario Ignacio, che di lì a poco la riporterà anche a Humilidad.

Una Vita: i regali di addio di Fabiana ai suoi amici

Non ci sarà più tempo da perdere per Cayetana se vorrà evitare di finire in carcere per l'omicidio di Ursula. La dark lady di Una Vita è riuscita a convincere la madre a costituirsi e per Fabiana arriverà il momento di dire addio alle persone a lei care. Consapevole di finire in carcere per molto tempo (rischiando persino la condanna a morte), la domestica porterà dei doni di addio a tutti gli amici della soffitta. Si tratterà di un gesto apparentemente inspiegabile ma che non sfuggirà a Guadalupe, convinta che l'amica le stia nascondendo qualcosa di importante. La madre di Manuela cercherà dunque di indagare per capire se Fabiana intenda ad andarsene per sempre dal quartiere: otterrà una risposta veritiera? Un nuovo personaggio, che vi invitiamo a non perdere di vista, farà oggi il suo ingresso nelle trame della telenovela spagnola: si tratterà di Huertas, una donna che presto avrà a che fare con uno degli abitanti del palazzo...

© Riproduzione Riservata.