UOMINI E DONNE/ ANTICIPAZIONI: Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sono lasciati? (Trono Classico)

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sono lasciati? L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno attraversando un periodo difficile. I segni arrivano direttamente dai social. Oscar ed Eleonora, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram. A preoccupare di più i fans, però, sono le parole di Oscar ed Eleonora. Entrambi, infatti, hanno pubblicato dei post che non lasciano presagire nulla di buono. Oscar, dopo aver pubblicato la foto con un orsacchiotto scrivendo “nuove prospettive”, su Instagram Stories ha chiesto ai fans rispetto per la propria privacy aggiungendo: “Nella mia vita non faccio costantemente un programma sull’amore, sono un essere umano come voi che mi leggete, quindi delle questioni private abbiate rispetto senza andare oltre il limite”. Solo uno sfogo o le parole di Oscar nascondono qualcosa di più profondo? Anche Eleonora che, in questi giorni si è distratta in compagnia delle amiche con cui ha assistito alle sfilate di Milano Fashion Week, sulle sue Stories, ha scritto: “La mancanza ti uccide lentamente”. Tra Oscar ed Eleonora, dunque, sarà solo una crisi passeggera o la rottura è dietro l’angolo?

GIULIA LATINI PENSA ANCORA A LUCA ONESTINI?

Giulia Latini, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che tutti speravano di vedere sul trono, continua ad essere seguita con molto affetto dai fans del programma di Maria De Filippi. Dopo aver tentato di conquistare, senza riuscirci, Luca Onestini, Giulia Latini si è concessa un’estate di divertimento durante la quale ha anche avuto un flirt con Andrea Melchiorre. Nelle scorse ore, però, l’ex corteggiatrice è tornato a parlare di Luca Onestini. Nel salotto di Casa Signorini, Giulia Latini ha dichiarato di aver vissuto una bella esperienza nel programma di Maria De Filippi e di avere ancora un rapporto d’affetto con Luca Onestini. Le parole di Giulia non sono passate inosservate agli occhi dei fans, soprattutto di quelli che tifano per la coppia Luca-Giulia. C’è, infatti, chi spera ancora in un ritorno di fiamma tra i due. Onestini, però, è attualmente fidanzato con Soleil Sorgè che è finita al centro di una bufera dopo essere stata beccata con Marco Cartasegna al punto da aver subito anche l’attacco del fratello del fidanzato. Quando Luca uscirà dalla casa, dunque, ci sarà un colpo di scena?

