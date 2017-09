UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma bacia Riccardo, Tina Cipollari sbotta (Trono Over)

Gemma Galgani

Gemma Galgani non delude mai e, anche nella nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, ha spiazzato tutti. Dopo la fine della storia con Marco Firpo, avvenuta a luglio, Gemma ha cominciato a frequentare Gianfranco con il quale sembravano esserci le premesse per una bella storia d’amore. Dopo un bacio, però, Gianfranco ha deciso di troncare subito la conoscenza considerando Gemma solo un’amica. Una profonda delusione per la dama storica del programma di Maria De Filippi che ha creduto davvero di poter vivere una nuova e bellissima storia d’amore. L’atteggiamento di Gianfranco ha regalato così una nuova delusione a Gemma che, nel corso della nuova registrazione, è stata la protagonista di un’accesa discussione con la dama. Tra Gianfranco e Gemma sono volate parole forti. A difendere il cavaliere è stata Graziella, convinta che Gemma sia così arrabbiata perché, per la prima volta, è stata rifiutata da un uomo. La Galgani è tornata così ad essere la protagonista indiscussa del trono over che non smette di far infuriare Tina Cipollari.

TINA CIPOLLARI FURIOSA CON GEMMA GALGANI

Dopo il due di picche ricevuto da Gianfranco, infatti, Gemma Galgani ha cominciato a conoscere Riccardo. Il nuovo cavaliere ha raccontato di aver trascorso dei momenti piacevoli con la dama. I due si sono concessi una passeggiata e si sono trovati bene a tal punto da essersi anche baciati. La rivelazione ha scatenato la rabbia sia di Tina Cipollari che di Gianni Sperti. La bionda opinionista è convinta che, stavolta, Gemma stia esagerando. Gemma, però, è convinta di quello che fa anche se la rivelazione di Rita fa vivere un momento complicato a Gemma. Rita, infatti, dichiara di aver ricevuto alcuni messaggi da Riccardo che, però, vuole conoscere solo Gemma. La nuova storia della Galgani non convince affatto Tina, sicura che la dama stia esagerando e sia troppo frettolosa nelle sue conoscenze. Tra le due bionde del trono over, dunque, la pace è ancora lontana. Cosa succederà tra le due? La cipollari avrà ragione anche stavolta?

