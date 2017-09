Un posto al sole: la decisione di Franco manda Angela su tutte le furie (Anticipazioni puntata 29 settembre)

Un posto al sole

Va in onda questa sera l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole. Come abitudine, infatti, la soap partenopea si concluderà il venerdì, andando in pausa per tutto il weekend e tornando regolarmente il prossimo lunedì 2 ottobre). Sarà un appuntamento ricco di sorprese e che sancirà l'ennesimo scontro tra Angela e Franco. I rapporti tra loro erano leggermente migliorati negli ultimi giorni ma la decisione del compagno di tornare a lavorare nel garage di don Peppino manderà su tutte le furie la figlia di Angela. In passato Boschi ha dovuto affrontare gravi problemi per colpa del proprietario del garage (arrivando, tra l'altro, ad avere un rapporto particolare con sua figlia Luisa) e ora vuole tornare a lavorare da lui? Angela non potrà credere alle sue orecchie e questa volta darà seriamente l'impressione di non poter sopportare ulteriormente questo nuovo decisivo errore. In attesa di scoprire se questa scelta di Franco risulterà fatale per questa longeva relazione, lui continuerà ad indagare in merito all'identità del sabotatore dell'impianto della palestra. L'attenzione verrà rivolta su Ciro, al quale Boschi rivelerà i suoi sospetti. Ma siamo davvero certi che sarà sulla strada giusta?

Angela perde la pazienza, nuovi problemi per Guido?

Nella puntata di Un posto al sole di questa sera si tornerà a parlare di Vittorio, che ancora una volta sarà motivo di preoccupazione per Guido. Archiviati gli studi per la maturità, che finalmente hanno dato i risultati sperati, il ragazzo questa volta metterà in allarme il padre per un misterioso test. Gli dirà infatti di essere in attesa dell'esito di tale esame e il comandante dei Vigili Urbani comincerà a temere il peggio: si tratterà forse di un esame medico? Vittorio ha dei gravi problemi di salute? In attesa di scoprire se Guido si troverà sulla strada sbagliata, assisteremo oggi ad un complicato confronto tra Marina e Matteo: la coppia, che come abbiamo scoperto ieri sera potrebbe presto fare i conti con il grande segreto del Serra, sarà protagonista di diverse vedute nei confronti di una breve trasferta a Positano. Marina organizzerà tale viaggio con l'amato, il quale a sua volta non si sentirà bene a causa di dolori alla schiena che lo renderanno molto nervoso.

