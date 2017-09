Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Manila e Sossio sempre più vicini! (29 settembre 2017)

Sossio Aruta, Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Sono state puntate davvero intense e ricche di sorprese, come quella fatta da David a Tina Cipollari. Maria De Filippi ha infatti sorpreso la bionda opinionista ritrovando un suo amore di ben 25 anni fa che vive a New York dove ha un ristorante, peccato che David non ha ricordato dei momenti trascorsi con Tina. Riuscirà però a riportarli alla mente nella puntata di oggi, quando la Cipollari mostrerà una foto di quegli anni, nella quale appare molto diversa da oggi - capelli rossi, fisico asciutto e look molto particolare - ma grazie alla quale il suo vecchio amore finalmente si ricorderà di lei. Intanto in studio si continua con i cavalieri e le dame e Vincenzo crea scompiglio quando chiede di fare un ballo con Gemma.

NUOVO AMORE AL TRONO OVER?

Tina ottiene per loro la colonna sonora di Titanic e si spende nella coreografia con scarso esito. Intanto arriva anche un nuovo risultato dalla diretta Facebook perchè al telefono c'è Ennio, forse il titolare delle lettere amorose trovate in un vecchio cappotto giallo dalla signora Daniela. L'uomo conferma che le lettere sono sue e la Rossana di queste è diventata sua moglie. Al centro dello studio ecco sedersi Manila, la corteggiatissima new entry, che ha accettato i numeri di Gaetano e Sossio. Con Aruta si è vista la sera stessa della scorsa registrazione, e dice di essere contenta in quanto si è molto divertita. Gaetano intanto svela di aver lasciato il numero anche a Federica con la quale csi vedrà questa sera a cena; Manila però non apprezza.

