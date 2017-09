Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico del 29 settembre: Desirèe Popper corteggiatrice?

uomini e donne,trono classico

Il tempo è scaduto e tra qualche ora avremo le prime anticipazioni sulla nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne. Alex Migliorni, Pavolo Crivellin, Sabrina Ghio e Matti Marciano torneranno in studio oggi pomeriggio per mettere insieme una nuova registrazione che vedremo solo tra un mese o poco meno. Le puntate messe in cantina dalla redazione del programma sono già davvero tante e quello che succederà oggi pomeriggio potrebbe non essere comprensibili a chi, in queste settimane, non ha seguito gli spoiler sul trono classico. Sotto la lente finirà proprio l'unica tronista donna che, nei giorni scorsi, ha rivelato che il suo tipo ideale deve essere proprio come Mattia Marciano. Le polemiche ci sono state e hanno tenuto impegnati blog e pagine fan ma oggi si torna in studio con le nuove esterne con i corteggiatori e tutto quello che è successo lontano dallo studio.

NUOVE CORTEGGIATRICI PER MATTIA MARCIANO?

Siamo sicuri che per Sabrina Ghio e Mattia Marciano non ci sia un futuro insieme ma, intanto, sui social si fa strada l'ipotesi che in puntata potrebbe addirittura presentarsi Desirèe Popper. L'ex tronista, colei che ha detto no a Mattia lasciando il trono senza scegliere lo scorso maggio, potrebbe scendere le scale per corteggiare il bel napoletano? Al momento non ci sono conferme ufficiali a riguardo così come non ci sono per un eventuale arriva di un'altra fiamma del tronista, la nota Giulia Latini. Solo voci? Sembra di sì. All'interno dello studio l'unico concreto al momento sembra essere il tronista gay di questa edizione, si rivelerà essere una delusione come è successo con Claudio Sona lo scorso anno? I fan di Uomini e donne sperano di no anche se Alex non è lontanamente simile nei modi e nella verve all'ex tronista veronese. Cosa sarà successo in questi giorni con i suoi corteggiatori?

