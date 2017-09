VALERIA ALTOBELLI/ Imitazione di Whitney Houston nella nuova puntata (Tale e quale show 2017)

Tale e Quale show

MARINA REI A TALE E QUALE SHOW?

Una delle protagoniste di quest'annata di Tale e Quale Show è sicuramente Valeria Altobelli, l'ex showigirl vista a Forum e che approda a Rai Uno mostrando tutta la sua classe, cultura e dolcezza. La Altobelli si è esibita in un'imitazione di Marina Rei in Primavera, hit del 1997 estratto dall'album Donna della cantante romana. In Italia, all'epoca il brano ebbe molto successo diventando un vero e proprio tormentone. Valeria Altobelli è salita per ultima sul palco di Tale e quale show ma ha convinto subito i giudici e cioè Enrico Montesano, Loretta Goggi e Cristian De Sica. La Goggi, in particolar modo, ha detto come la Altobelli abbia espresso molta musicalità.

VALERIA ALTOBELLI DIVENTA WHITNEY HOUSTON

Valeria Altobelli, dopo la convincente imitazione di Marina Rei, dovrà calarsi nei panni di Whitney Houston. Sicuramente, per lei sarà una prova molto difficile ma saprà certamente impegnarsi come suo solito per riuscire nella missione. Whitney Houston, infatti, è stata una cantante amatissima, idolo degli anni novanta e una delle donne di maggior successo discografico di vendite negli Stati Uniti con circa 55 milioni di dischi certificati dalla RIAA. Fu anche per molto tempo in classifica degli artisti di colore di maggior successo. Insomma, una missione ardua per Valeria, la quale dovrà cercare di non scendere nella caricatura e omaggiare questa icona prematuramente scomparsa e su cui ancora si dice molto.

