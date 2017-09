Victoria Beckham / Feci di usignolo come maschera di bellezza: il segreto della star (Pomeriggio 5)

Victoria Beckham

Come fanno Victoria e David Beckham ad avere una pelle sempre così bella e giovane? Towleroad, via Daily Mail, ha riportato che i coniugi più famosi di Hollywwod hanno scoperto un nuovo segreto di bellezza per la pelle, tutto a base di cacca d'uccello! Ebbene sì, l'idea è venuta all'ex Spice Girls dopo essere stata in Giappone, quando ha iniziato a chiedersi perché le donne avessero tutte una pelle così fantastica. Probabilmente l'Hattori Hanzo delle maschere facciali le ha svelato il prezioso segreto: "Sono feci di usignolo". Pare proprio che a Tokyo e dintorni si usino queste creme a base di escrementi del volatile. A quel punto Victoria ha immediatamente fiutato la grande riuscendo ha scoprire che alcuni centri newyorkesi sono in grado di farti queste preziosissime maschere. E dopo aver testato i reali benefici del trattamento, neanche David riesce più a vivere senza la preziosa crema. A far uso di questo speciale trattamento di bellezza non sono solo le donne.

LA NUOVA FRONTIERA DELLA BELLEZZA

Tom Cruise ha rivelato che la maschera agli escrementi di usignolo è davvero efficace per mantenere la pelle giovane e bella e contrastare l’inesorabile decadimento fisico. Già nel 1600 si ricorreva a questa sostanza per i trattamenti cosmetici. Le Gheishe e gli attori Kabuki in particolare utilizzavano il guano dell’usignolo per alleviare i danni procurati al viso dal cerone bianco, realizzato con zinco e piombo, con cui si ricoprivano il volto. A trasportare questa più che centenaria pratica nei giorni nostri ci ha pensato l’estetista new yorkese Shizuka Bernstein che ha creato una prodotto esfoliante unendo le feci dell’usignolo con una crema di riso.

