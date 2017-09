Will & Grace/ La prima puntata della nuova stagione in anteprima su Joi: stasera la replica

Will & Grace, la nuova stagione in onda su Joi

A dieci anni dall'ultimo ciak, Will & Grace torna sul piccolo schermo per la nona e attesissima stagione. Il primo episodio, in onda ieri su Nbc, è stato trasmesso anche dal canale Joi di Mediaset Premium, che ha mandato in onda le nuove avventure degli amati protagonisti della serie tv nella notte fra il 28 e il 29 settembre (in contemporanea con la proiezione negli Stati Uniti). La puntata, in onda in lingua originale con sottotitoli in italiano, è il primo capitolo di sedici episodi, che il pubblico potrà vedere in Italia a partire dal 13 ottobre, precisamente ogni venerdì alle ore 21.15. La serie tv ha dato vita a una reunion ormai impensabile per i fan di Will e Grace, i quali potranno ritrovare sul piccolo schermo tutti gli attori della sit-com considerata oggi un cult in tutto il mondo. Se vi siete persi la prima puntata trasmessa dl canale Joy nelle prime ore di oggi, vi ricordiamo che potrete seguirla in replica alle ore 22,00 di questa sera.

IL CAST AL GRAN COMPLETO

Al contrario di quanto ipotizzato dai rumors diffusi nei mesi scorsi, nel reboot di Will & Grace torneranno proprio tutti: Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally, infatti, hanno firmato per una nuova stagione, la nona, dando vita a un capitolo imperdibile che rispolvererà le vicende dell'amata serie tv prodotta dalla NBCUniversal. Cosa succederà quindi a Will, a Grace, a Karen e a Jack? La storia, a quanto pare, non terrà conto del finale ufficiale andato in onda con l'ultima stagione nel 2006, ma le nuove vicende, in ogni caso, si svilupperanno con la consapevolezza che dall'ultimo ciak sono passati più di dieci dieci anni. La reunion, naturalmente, non comprende solo il cast degli attori (torneranno infatti anche personaggi come Leo e Beverley Leslie), ma anche James Burrows, storico regista e produttore della serie, e Max Mutchnick e David Kohani, ideatori e produttori esecutivi.

