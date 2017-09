AGENTE PORTER AL SERVIZIO SEGRETO DI SUA MAESTA'/ Su Rai 3 il film con Donald Sutherland (oggi, 3 settembre)

il film commedia nel pomeriggio di Rai 3

BURT KENNEDY ALLA REGIA

Agente Porter al servizio segreto di Sua Maestà, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 16.05. la pellicoal è una spy story del 1986 con la regia e la sceneggiatura di Burt Kennedy. Il protagonista, Appleton Porter, è interpretato dal noto attore Donald Sutherland ma nel film ci sono anche attori del calibro di Harry Lewis, Lucy Gutteridge e Ruth Gordon. La colonna sonora è a cura di Ken Thorne mentre i costumi sono opera di Gwenda Ewans. L'intera storia si sviluppa attorno a un soggetto di Mark McShane a partire dal libro di Marc Lovell dal titolo originale di Apple Spy in the Sky, pubblicato per la prima volta nel 1983. Una curiosità, il film è stato aspramente criticato per una serie di incoerenze strutturali. In realtà vorrebbe imitare il classico umorismo britannico senza riuscirci, le battute non reggono molto e nemmeno la storia. Per alcuni critici il film si presenta come una banale imitazione e reinterpretazione della Pantera Rosa e pecca di originalità e comicità. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

L'Agente Porter al servizio segreto di Sua Maestà è un film commedia che intende parodiare gli storici film di James Bond e in particolare fa riferimento diretto al film del 1969 intitolato 007 al servizio di Sua Maestà. Naturalmente essendo un film che fa il verso alla storica saga dell'agente segreto più conosciuto al mondo al posto di un bruno ed affascinante James Bond, abbiamo l'imbranatissimo agente Porter. L'Agente Porter è forse l'agente segreto meno amato di tutti i tempi, i suoi colleghi lo disprezzano e lo ritengono un inetto, incapace di portare a termine qualsiasi tipo di missione (cosa che in effetti è). La situazione per lui potrebbe migliorare quando gli viene affidata un'importante e complicatissima missione, deve infatti evitare che venga messa sul mercato una droga pericolosissima e letale da parte dei russi. Riuscirà il nostro sprovveduto eroe a fermare il diabolico piano, salvare il suo Paese e guadagnarsi il rispetto dei suoi colleghi?

