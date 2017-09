BELEN RODRIGUEZ / Weekend con Santiago per la showgirl: presto il secondo figlio?

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez trascorre il weekend in compagnia del figlio Santiago. Dopo essersi concessa una vacanza in montagna con il suo bambino, il fidanzato Andrea Iannone e i genitori, la showgirl argentina è tornata a Milano. Santiago ha così trascorso il venerdì con il papà Stefano De Martino per poi tornare tra le braccia di mamma Belen. La Rodriguez, infatti, nelle scorse ore, ha pubblicato una serie di filmati su Instagram Stories in cui è insieme al figlio mentre prepara lo zucchero filato. Serena e sorridente, la showgirl si diverte nell’ascoltare le storie del suo bambino di cui è follemente innamorata. Dolce e attentissima ai bisogni del figlio, Belen sogna di diventare presto mamma per la seconda volta. La Rodriguez, infatti, ha già dichiarato di voler regalare presto un fratellino o una sorellina a Santiago e, considerando che la sua storia d’amore con il pilota procede a gonfie vele, la cicogna potrebbe arrivare presto.

IL RITORNO IN TV

Non ci sono solo l’amore e la famiglia nella vita di Belen Rodriguez che, nel lavoro, continua a portare a casa un successo dopo l’altro. La showgirl argentina, dopo le vacanze, è tornata a Milano per tuffarsi nuovamente negli impegni professionali. Belen, infatti, sarà ancora una volta al timone di Tu sì que vales. La Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi che produce il talent, ha infatti deciso di puntare ancora una volta sulla sua bellezza e sulla sua simpatia. Accanto a Belen ci saranno due il lottatore di arti marziali miste Alessio Sakara e l’azzurro di rugby Martin Castrogiovanni. Due nuovi compagni d’avventura per Belen che ha già avuto modo di conoscere e familiarizzare con i suoi colleghi. La showgirl, dunque, è attesa da un anno ricco di lavoro e amore.

