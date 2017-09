CHIARA FERRAGNI È INCINTA?/ Quella silhouette sospetta sul red carpet di Venezia

Chiara Ferragni si concede ai fotografi sul red carpet della Mostra (Vanity Fair)

Chiara Ferragni è elegantissima sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. C'è poco da stupirsi: la fashion blogger ci ha abituati a look impeccabili, ma questa volta il suo outfit ha quel tocco in più per cui vale la pena sgranare gli occhi. Il suo pancino lascia poco all'immaginazione: Chiara Ferragni è incinta... forse. Le conferme (così come le smentite) tardano ad arrivare: quel che è certo è che l'amore (con Fedez) c'è. Tutto è iniziato quando l'influencer si è presentata all'anteprima di Suburbicon in un abito aderente con lungo strascico. Il colore candido rievoca ricordi vecchi di pochi mesi, quando sul palco dell'Arena di Verona Fedez si inginocchiò per la fatidica proposta. Ma la data del matrimonio non è ancora stata fissata, e al momento l'ipotesi figli sembrerebbe di gran lunga la più probabile. I suoi follower si sono affrettati a farle le congratulazioni: "Sei incinta, si vede!"; "Chiara, devi dirci qualcosa?"; "Sei radiosa! Panciotta a parte, hai una nuova luce negli occhi".

CASI CELEBRI

Se fosse vero, Chiara avrebbe deciso di farlo sapere con una posa. Non sarebbe la prima volta: star del calibro di Natalie Portman non diedero mai annuncio ufficiale della propria gravidanza. La stessa Portman sfoggio al Festival l'inedito pancino, ormai oltre un anno fa. La sfilata avvenne con indosso un abito bianco molto simile a quello della Ferragni. Chiaro riferimento o semplice coincidenza? Quando si tratta di gravidanze, non è difficile prendere abbagli. Basti pensare a Jennifer Aniston o Halle Berry, entrambe al centro di due gossip "invadenti" che le volevano in dolce attesa. Quando toccò a lei, la star di Monster's Ball dichiarò stizzita: "Una ragazza non può mangiare patatine e bistecca?". Quanto alla moglie di Theroux, furono esattamente 3.234 le presunte gravidanze in cui sarebbe incappata negli anni. La storia insegna: non resta che attendere l'ufficialità.

© Riproduzione Riservata.