DUMA/ Su Italia 1 il film con Alexander Michaeletos e Hope Davis (oggi, 3 settembre 2017)

il film d'avventura nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ALEXANDER MICHAELETOS E HOPE DAVIS

Duma, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 15.45. Una pellicola d'avventura che è stata diretta da Carroll Ballard nel 2005 e vede tra i suoi interpreti principali Alexander Michaeletos e Hope Davis. La trama della pellicola è totalmente tratta dal romanzo biografico scritto dai fratelli Hopcraft, dal titolo How it was with dooms. Hope Devis, che veste i panni della madre del giovane protagonista, è un'attrice americana molto nota. Tra le sue interpretazioni principali ricordiamo Captain America-Civil War, Real Steel, The Nines e Proof-La prova. Alexander Michaeletos, che interpreta il giovane Xan ha debuttato nel mondo della cinematografia proprio grazie al film Duma. Venne scoperto in seguito ad un lungo ed accurato casting internazionale che ebbe luogo a New York diversi mesi prima dall'inizio delle riprese. Hope Devis ha recentemente preso parte al cast del film Rebel in the Rye. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

La storia inizia con il racconto della tragica morte di una mamma di ghepardo, uccisa da un feroce branco di leoni affamati. Il piccolo di ghepardo, rimasto ormai orfano della madre, vaga senza una meta all'interno della savana sudafricana. All'improvviso si ritrova nel bel mezzo di una strada col rischio di essere investito da qualche automobile. Fortunatamente viene soccorso da Peter, un contadino del posto, assieme al piccolo Xan, suo figlio. I due si trovano da quelle parti per via di un viaggio di lavoro e sono intenti a rientrare a casa nei pressi della città di Johannesburg. In un primo momento il contadino non è molto convinto che la decisione di tenere con loro l'animale sia abbastanza saggia.

Tuttavia, si convince di aver fatto la scelta giusta e decide di affidare il piccolo ghepardo alle cure di suo figlio Xan. Il cucciolo verrà soprannominato con il nomignolo di Duma e pian piano si ambienterà nella fattoria di Peter, divenendo un dolce cucciolo mansueto e restio ad ogni forma di violenza. Ma col tempo Duma cresce e Peter avverte Xan che ben presto il ghepardo dovrà essere lasciato libero. Xan non accetta con facilità ma poi comprende che è l'unica soluzione e che Duma non è un animale domestico e necessità della sua libertà. All'improvvismo però Peter muore. Xan e sua madre sono così costretti a trasferirsi a Joahnnesburg, portando con se Duma.

Durante il primo giorno di scuola di Xan, il ghepardo scappa di casa e raggiunge il ragazzino, salvandolo dalla furia di un gruppetto di bulli. Xan comprende bene che se Duma non verrà liberato in tempo, finirà accalappiato e rinchiuso in qualche gabbia per il resto della sua vita. Decide così di raggiungere il Botswana e lasciarlo in libertà nella savana. Per farlo Xan e Duma salgono a bordo del sidecar appartenuto a Peter. Il viaggio si rivelerà molto complesso e pieno di insidie ma sul loro cammino i due incontreranno la mano amica di Ripkuna, un viaggiatore solitario di colore. Riuscirà Xan a donare al suo grande amico Duma la libertà che merita?

© Riproduzione Riservata.