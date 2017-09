ENEMIES CLOSER: NEMICI GIURATI/ Su Rete 4 il film con Jean Claude van Damme (oggi, 3 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST JEAN CLAUD VAN DAMME

Enemies Closer: Nemici giurati, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller e azione che è stata realizzata nel 2013 e prodotta dalla casa cinematografica della Afetr Dark Films e distribuita ai botteghini italiani dalla Lionsgate. Il film ha visto alla regia Peter Hyams mentre nel cast sono presenti attori molto famosi come nel caso di Tom Everett Scott, Jean Claude van Damme, Orlando Jones, Linzey Cocker, Christopher Robbie e Zachary Baharov. Questa pellicola è stata realizzata stanziando un cosiddetto low budget giacchè si sono resi necessari soltanto cinque milioni di dollari. Inoltre, questo rappresenta il secondo film in cui l’attore belga Jean Claude van Damme non veste i panni del protagonista buono bensì quelli dell’antagonista cattivo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Ci troviamo nella zona di confine tra il territorio degli Stati Uniti ed il Canada. Qui è avvenuto un fatto che ha reso piuttosto nervoso un pericoloso boss di nome Xander che gestisce il traffico illegale di cocaina dall’America Centrale e del Sud verso il Nord del continente. Nello specifico il boss è andato su tutte le furie in quanto un importante carico di dollari dal valore di diversi milioni di dollari è stato perso dai propri uomini in questa zona di confine. Non avendo idea di come muoversi in una zona piuttosto accidentata e complessa, Xander decide di recarsi in prima persona con molti scagnozzi a seguito. Prendendo atto delle difficoltà nel recuperare la preziosa merce decide di obbligare qualcuno che conosce molto bene il territorio a fare il lavoro sporco per lui. In particolare il boss cerca di controllare la guardia forestale Henry a lavorare per lui mettendo alle strette. Tuttavia Henry non è dello stesso avviso e dando fondo a tutte le sue capacità nel combattimento e nel saper gestire le situazioni al limite, maturate durante gli anni in cui ha servito la propria patria come Navy Seal.

Henry si ritrova intrappolato nella natura selvaggia con diversi uomini alle proprie calcagna. Tuttavia il destino gli ha giocato un ulteriore colpo basso in quanto ritrova una sua vecchia conoscenza o per meglio dire un suo nemico giurato, Clay. I due, infatti, in passato per ragioni personali sono stati spesso contrapposti ed animati da un odio viscerale di straorinaria intensità. Giacchè anche Clay si trova braccato dagli uomini di Xander, i due sono chiamata a prendere una decisione che richiede una enorme maturità ed ossia mettere da parte i dissidi del passato ed unire le forze per cercare di osteggiare il boss e quindi salvarsi da una situazione che con il passare del tempo diventa sempre più critica.

