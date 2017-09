FUGA DI CERVELLI/ Su Italia 1 il film con Paolo Ruffini e Guglielmo Scilla (oggi, 3 settembre 2017)

il film commedia in prima serata su Italia 1

PAOLO RUFFINI ALLA REGIA

Fuga di cervelli, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia del 2013 che è stata diretta ed interpretata da Paolo Ruffini (Natale col boss, Tutto molto bello, Ex - Amici come prima), attore, scrittore e conduttore televisivo qui al suo esordio come regista. Nel cast anche Guglielmo Scilla (Una canzone per te, Matrimonio a Parigi, 10 regole per fare innamorare) e Olga Kent, modella moldava qui al suo secondo film dopo Vacanze di Natale a Cortina. Fuga di cervelli è il remake dell'omonimo (Fuga de cerebros) film spagnolo, diretto da Fernando González Molina, di cui ricalca molto fedelmente sia la trama che i personaggi. Il film si è rivelato un discreto successo al botteghino, ma è stato completamente stroncato dalla critica. Una sorte simile era toccata alla controparte spagnola, campione di incassi nella stagione 2009 ma recensita in modo molto negativo dalla stampa nazionale. Effettivamente la comicità del film è basata principalmente sul ridicolizzare gli handicap (la cecità, l'essere paraplegico) degli amici, oltre che la loro evidente stupidità. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

COSA ACCADRA'? ECCO LA TRAMA DEL FILM

Emilio (Luca Peracino) è da sempre innamorato di Nadia (Olga Kent). Lui è impacciato e goffo, lei bellissima, così il ragazzo non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi. Per starle vicino si è anche iscritto controvoglia alla Facoltà di Medicina frequentata dalla ragazza. Quando lui è pronto a dichiararle il suo amore però, la ragazza vince una borsa di studio e si trasferisce ad Oxford, senza venire a sapere ciò che l'amico d'infanzia prova per lei. I migliori amici di Emilio decidono quindi di intervenire e tutti insieme partono per Oxford per dare man forte al giovane innamorato. Il gruppo è estremamente eterogeneo ed è composto da Alfredo (Paolo Ruffini), miglior amico di Emilio e non vedente, Giuseppe "Lebowski" Capra (Guglielmo Scilla), hacker e spacciatore, Franco (Frank Matano), studente gay di filosofia, e Ludovico "Alonso" De Fernandis (Andrea Pisani), un ragazzo paraplegico e sessuomane. La compagnia, nonostante gli handicap e le stranezze che ne caratterizzano tutti i membri, faranno di tutto perché Nadia si accorga finalmente di Emilio e di ciò che prova per lei. Gli amici riusciranno addirittura, grazie a documenti falsi e borse di studio contraffatte, a farsi tutti ammettere nella prestigiosa università inglese, pur di non abbandonare Emilio nel momento del bisogno.

© Riproduzione Riservata.