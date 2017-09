Festival di Venezia 2017/ Film in concorso e ospiti: video, in programma ''Ella & John'' di Paolo Virzì

Mostra del cinema di Venezia 2017

Siamo arrivati alla quinta giornata del Festival di Venezia 2017 con tante pellicole interessanti in programma e la grandissima attesa per l'arrivo di Paolo Virzì. Tra poco, verso le 11.30, sarà proiettato nella Sala Grande il film ''Ella & John'' con il titolo originale ''The leisure seeker (Ella & John)" dopo che lo avevamo visto alle 8.30 alla Sala Darsena. Sicuramente c'è curiosità di vedere il regista italiano di fronte al suo primo film in lingua inglese anche se prodotto tra Francia e Italia. Nel cast figurano Donald Sutherland e Helen Mirren. Inoltre il film è l'adattamento cinematografico di un romanzo di successo e cioè In viaggio contromano scritto da Michael Zadoorian che ha avuto un grande successo anche nel nostro paese grazie a Marcos y Marcos. La storia racconta della vita di John e Ella che sono due sposi di ottanta anni che prendono una decisione importante e cioè quella di rifiutare di curarsi e di fuggire con un camper, The Leisure Seeker, per evitare di essere separati dalle cure che li terrebbero lontani negli ultimi anni della loro vita. CLICCA QUI PER LA PRIMA CLIP DAL FILM

IL PROGRAMMA

Non solo Paolo Virzì nella quinta giornata del Festival di Venezia 2017 dove ci saranno sicuramente tante sorprese. Spazio per il cinema italiano di una volta con la proiezione all'interno della sezione ''Venezia Classici - Restauri'' di ''Non c'è pace tra gli ulivi'' di Giuseppe De Santis. In questa sezione troveremo anche un capolavoro di John Landis e cioè ''Into the Night (Tutto in una notte)" e il classico della storia giapponese "Il sapore del riso al tè verde" di Yasujiro Ozu. Grande attenzione sarà riservata anche a Suburbicon di George Clooney che proprio in questi momenti è in proiezione al PalaBiennale. Uno degli eventi speciali della serata è poi quello che alle 23.15 vedrà trasmesso alla Sala Darsena il videoclip di John Landis che ha sempre cambiato la storia del cinema e cioè "Thriller" di Michael Jackson in 3d.

