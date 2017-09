GIOVANI SI DIVENTA/ Su Canale 5 il film con Ben Stiller e Naomi Watts (oggi, 3 settembre 2017)

il film drammatico in seconda serata su Canale 5

Giovani si dventa, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 23.30. Una pellicola comica e drammatica del 2014 diretta da Noah Baumbach e presenta un cast d'eccezione con due attori protagonisti del calibro di Ben Stiller e Naomi Watts. Ben Stiller è noto al grande pubblico per aver partecipato a pellicole come Zoolander, Una notte al museo e Tutti pazzi per Mary. Naomi Watts è invece diventata celebre per le sue magistrali interpretazioni in film come The ring e 21 grammi. Il cast è poi completato da Adam Driver, Amanda Seyfried, Charles Grodin, Adam Horovitz e Brady Corbet. Il film Giovani si diventa venne proiettato in assoluta anteprima mondiale presso il Toronto Internation Film Festival. Pochi mesi dopo fu la volta del New York Film Festival. La pellicola uscì nei cinema americani nel marzo del 2015, mentre nel nostro Paese venne distribuita nel luglio dello stesso anno. Il film non ha ricevuto riconoscimento di rilievo, fatta eccezione per una nomination agli Gotham Awards come miglior sceneggiatura. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Il film è ambientato a New York e vede come protagonista una coppia di coniugi sulla quarantina, formata da Josh e Cornelia, alle prese con una vita ricca di stress e preoccupazioni. La loro vita coniugale inizia inoltre a vacillare a causa della difficoltà dell'avere figli. Come se non bastasse, Josh è continuamente infastidito dal suocero che come lui è un noto regista di documentari, con all'attivo opere di grande valore. Il padre di Cornelia non smette mai di far pesare al povero Josh il suo successo, facendolo sentire una nullità. Pur di non chiedere l'aiuto del suocero, Josh arriverà ad abbandonare la realizzazione di un film molto lungo e complesso, che non riesce a portare a termine da solo. All'interno di questo quadro non certamente idilliaco, Josh e Cornelia soffrono anche per la loro età. Un giorno qualcosa cambia, quando Josh conosce per caso una coppia di giovani teenager, profondamente appassionati del loro lavoro. Poco dopo, Josh e Cornelia si ritrovano a vivere una seconda giovinezza grazie ai loro due nuovi amici, prendendo parte a feste strampalate ed evitando coppie e persone della loro stessa età. Come andrà a finire? Josh e Cornelia torneranno a vivere un'esistena congrua alla loro età o vivranno in eterno nel sogno illusorio dell'eterna giovinezza?

