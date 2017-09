Grande Fratello Vip / Anticipazioni e cast: un concorrente a sorprese nella prima puntata?

Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per la prima puntata della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì 11 settembre, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi e Alfonso Signorini, impegnati nella registrazione dei vari promo, apriranno la porta rossa della famosa casa di Cinecittà. La casa che accoglierà gli inquilini vip dovrebbe avere la stessa struttura di quella dello scorso anno, compreso il tugurio che potrebbe accogliere alcuni concorrenti qualora dovessero essere formati due gruppi. Il tugurio, tuttavia, potrebbe accogliere a sorpresa due concorrenti che si potrebbero sfidari al televoto per conquistare l’ultimo posto disponibile. Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo, infatti, il pubblico, attraverso il televoto, potrebbe decidere chi tra l’attore Serkan Cayoglu e l'ex tronista Marco Cartasegna diventerà a tutti gli effetti un concorrente del reality. Il televoto potrebbe durare tutta la settimana con i due concorrenti che potrebbero vivere nel tugurio fino alla puntata successiva.

TUTTO IL CAST UFFICIALE

In attesa di scoprire se davvero, uno tra Serkan Cayoglu e Marco Cartasegna entrerà nella casa, è stato ufficialmente svelato il cast. A varcare la famosa porta rossa saranno Serena Grandi, Simona Izzo, Cristiano Malgioglio, Daniele Bossari, Aida Yspica, Jeremias e Cecilia Rodrgiuez conteggiati come unico concorrente, Carmen Di Pietro, Luca Onestini, Giulia De Lellis, Marco Predolin, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni e Ignazio Moser. Sembra definitivamente sfumata la possibilità di vedere tra i concorrenti anche l’ex tronista Rosa Perrotta. Quest’ultima, che molti fans avevano riconosciuto in uno dei tanti indizi svelati dalla produzione, non varcherà, dunque, la porta rossa di Cinecittà. Quale sarà stato il motivo della sua esclusione? Secondo alcune indiscrezioni, Rosa avrebbe pagato la presenza di Giulia Latini e Luca Onestini. A quanto pare, la produzione non ha voluto troppi volti noti provenienti da Uomini e Donne.

