IL GENERALE DALLA CHIESA/ Su Canale 5 il film con Giancarlo Giannini (oggi, 3 settembre 2017)

il film biografico nel primo pomeriggio di Canale 5

GIANCARLO GIANNI NEL CAST CON STEFANIA SANDRELLI

Il generale Dalla Chiesa, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 14.00. Si tratta di una miniserie del 2007 diretta da Giorgio Capitani ed incentrata sulla vita del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, dapprima partigiano nella liberazione dell'Italia, successivamente uomo di Stato impegnato nella lotta alla mafia e al terrorismo. Nei panni del generale troviamo il noto attore italiano Giancarlo Giannini (fra i pochi a ricevere una nomination all'Oscar come miglior attore nel 1976), alla prima collaborazione con Capitani, mentre Stefania Sandrelli è Dora Fabbo, prima moglie del generale. Nel cast anche Francesca Cavallin che interpreta Emanuela Setti Carraro (seconda moglie del generale scomparsa insieme a lui nell'agguato di Palermo) e Milena Mancini, che invece è nei panni della giornalista Rita Dalla Chiesa, mentre Marco Vivio è Nando, secondo figlio del generale oggi sociologo e politologo rinomato. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Carlo Alberto Dalla Chiesa, originario di un paesino del cuneese, dopo essere stato soldato dell'esercito regio durante l'Italia fascista partecipa alla guerra di liberazione fra i partigiani delle Marche. Dopo la fine della guerra, per Dalla Chiesa si apre una rapida scalata verso funzioni importanti nell'ambito delle forza armate. E' dapprima carabiniere stimato per la lotta al crimine in tutte le sue forme, poi dagli anni Sessanta viene inviato in Sicilia per indagare sui primi omicidi di stampo mafioso, in particolare dei Corleonesi. In Sicilia Dalla Chiesa rimane per oltre un decennio e si spingerà sulle trame più oscure del rapporto tra malavita e politica, in particolare intorno al caso della morte di Enrico Mattei, ancora oggi avvolta parzialmente nel mistero. A partire dalla metà degli anni Settanta, con a minaccia del terrorismo che si fa sempre più allarmante nel Centro-Nord, Carlo Alberto Dalla Chiesa torna al Nord, per la prima volta in qualità di Generale di Brigata, con giurisdizione su quasi tutta la parte settentrionale della Penisola per arginare il fenomeno delle Brigate Rosse. Grazie anche all'utilizzo di metodi spesso bruschi e alla tecnica dell'infiltraggio,

Dalla Chiesa riesce a condurre con successo la propria battaglia personale contro le BR, fino all'episodio culminante che solitamente si fa coincidere con la Strage di Via Fracchia, quando un'irruzione delle forze del Generale causa la morte di un nucleo numeroso di BR. A questo punto le vicende legate alla carriera del generale si intrecciano con la sua vita privata e sentimentale. Dopo la morte nel 1978 di Dora Fabbo, prima moglie del generale scomparsa per infarto, egli conosce ad una cerimonia Emanuela Setti Carraro, una giovane infermiera che non bada alla notevole differenza di età e decide di sposare il generale alcuni mesi dopo. Dalla Chiesa torna in Sicilia nel 1982 in qualità di prefetto, per combattere la mafia corleonese diventata ormai un fenomeno senza precedenti.

L'ex generale dei carabinieri porta con sé i propri metodi militareschi ed il proprio rigore, ma proprio perciò inizia a ricevere sempre meno supporto rispetto ai tempi della lotta alle BR. Gli ultimi mesi di vita di Dalla Chiesa sono segnati da una crescente sensazione di isolamento da parte delle istituzioni e dalle difficoltà del rapporto con la moglie, che nonostante la tensione decide di non abbandonare mai il suo uomo. I due vengono uccisi insieme nell'agguato di via Carini del 3 settembre 1982, insieme all'unico agente di scorta Domenico Russo.

