IL MISSIONARIO/ Su Iris il film con Jean Marie Bigard e David Starjmastyer (oggi, 3 settembre 2017)

una commedia francese in prima serata su Iris

NEL CAST JEAN MARIE BIGARD

Il missionario, il film in onda su Iris oggi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola francese di genere commedia con il titolo in lingua originale Le Missionnaire ed è stata prodotta nel 2009 e diretta da Roger Delattre. Il cast è principalmente composto da attori sconosciuti al grande pubblico francese, fatta eccezione per il protagonista, Jean Marie Bigard, che ha inoltre preso parte alla realizzazione nella sceneggiature de Il missionario. Le riprese del film Il missionario si sono quasi interamente concentrate all'interno del piccolo paesino di Ardeche. La pellicola è uscita nei cinema francesi nell'aprile del 2010, in Italia nel febbraio dell'anno successivo. Dopo la sua prima settimana di proiezione nel nostro Paese, riuscì a riscuotere già un discreto successo di pubblico e critica. In Italia è infatti riuscito ad incassare circa 787 mila euro. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

COME SI SVOLGERA' LA STORIA? ECCO LA TRAMA DEL FILM

Mario Diccara è un criminale che grazie alla sua buona condotta, riesce a concludere la sua pena detentiva prima dei termini prescritti dalla sua condanna. Uscito di galera, trova all'uscita della struttura detentiva due suoi ex collaboratori. I due, che hanno preso parte alla rapina che ha costretto Mario in carcere, pretendono dall'uomo la parte della refurtiva che spetta loro. Mario sembra non volerli accontentare e poco dopo cercano di ucciderlo. L'unica persona che può aiutarlo a sfuggire dalla furia omicida dei suoi aguzzini è il fratello Patrick, un prete di provincia. Quest'ultimo procura a Mario un abito da prete ed acconsente a farlo ospitare presso il convento di Ardeche. Qui Mario fingerà di essere un prete seminarista. Arrivato in paese, Mario viene raggiunto dalla notizie dell'improvvisa morte del parroco del convento. Appena gli abitanti di Ardeche lo vedono arrivare in paese lo scambiano proprio per il nuovo parroco. Mario, pur di salvare la pelle, decide di assecondare il bizzarro scambio di identità. Inizia così a predicare, a celebrare messe e riti cristiani anche grazie all'aiuto di un giovane chierichetto. La recita di Mario è talmente perfetta che nessuno arriva a sospettare che si possa trattare di un imbroglio. Mario, seppur con modi bruschi, assume un comportamento docile, sempre pronto ad aiutare gli altri. Arriva addirittura a trarre in salvo un giovane di colore, ferito in seguito ad un sinistro stradale. Tutto il paese adora il nuovo parroco. Nel frattempo Patrick, su richiesta di Mario, si reca a Nizza per rivendere i gioielli frutto della rapina a cui aveva partecipato l'ex criminale circa sette anni prima. Arrivato a Nizza però, Patrick si farà raggirare da un trio di truffatrici, sperperando parte del denaro ricavato dalla vendita. Diverse settimane dall'arrivo di Mario in paese, però, arriva il vero parroco, scambiato inizialmente per un truffatore. Riuscirà Mario a salvare la sua copertura?

© Riproduzione Riservata.