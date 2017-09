Il Segreto: Donna Francisca viene accusata della morte di Sol (Anticipazioni puntata 3 settembre)

Il Segreto

Le tragedie non hanno mai fine nelle trame de Il Segreto. I telespettatori della telenovela spagnola conoscono bene la propensione di Aurora Guerra per le morti improvvise, molte delle quali in passato hanno riguardato alcuni personaggi di primo piano (come dimenticare il triste addio di Pepa e Tristan o, più di recente, di Bosco e Ines). E purtroppo anche Sol resterà vittima di questo triste destino: in occasione della riunione organizzata da Raimundo alla Miel Amarga, la moglie di Lucas cadrà a terra senza vita. La disperazione dei suoi familiari sarà assoluta e Severo perderà il controllo convinto che il colpevole di tale gesto sia ancora presente alla tenuta. Per questo ordinerà a Carmelo e a tutti i dipendenti di sprangare porte e finestre, per fare in modo che nessuno esca senza la sua autorizzazione in attesa dell'arrivo della Guardia Civile. Poco dopo le indagini entreranno nel vivo anche se nessuna prova concreta confermerà l'identità dell'assassino di Sol.

Donna Francisca ha ucciso Sol?

Il Segreto torna anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. Si ripartirà dal triste destino di Sol, morta avvelenata davanti agli occhi di Lucas e Severo. Anche se non ci esaranno prove concrete sull'identità dell'assassino, i sospetti ricadranno su Donna Francisca, che solo qualche ora prima aveva minacciato di morte Sol pubblicamente. Molti presenti confermeranno alla Guardia Civile quanto visto nella piazza di Punte Viejo e la Montenegro avrà il suo bel da fare a liberarsi di una situazione potenzialmente pericolosa. Affermerà, infatti, che l'astio con Severo e Sol va indietro nel tempo in particolarmente a quando proprio lei è stata accusata della morte dei Mella. Sarà dunque Donna Francisca a finire in carcere per tale delitto o la farà franca anche questa volta?

