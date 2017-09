Miss Italia, Gli Esami/ Anticipazioni 3 settembre: le concorrenti giudicate da una commissione di esperti

Miss Italia, Gli Esami

“Miss Italia, Gli Esami” è il programma speciale che andrà in onda stasera su La7. Dalle 20.35 circa, anche in diretta su La7 d, verrà trasmesso il primo appuntamento dedicato alle miss, per presentare al pubblico le 30 finaliste che prenderanno parte al famoso concorso televisivo. La 78esima edizione del celebre concorso di bellezza, si aprirà con una fase dedicata agli "esami". Le ragazza arrivate a Jesolo erano 214 e poi, dopo le prime selezioni, il numero è sceso a 60. Stasera, le aspiranti Miss affronteranno una prova decisiva per essere promosse verso lo step finale: solo 30 di loro passeranno di diritto alla prossima fase, la più importante di tutte. La commissione che valuterà le belle ragazze, sarà formata dagli autori del programma ma attualmente, non si conosce alcun nome. Vi è però, una sola certezza: la voce narrante sarà affidata al magnifico Francesco Pannofino, che di recente, abbiamo ritrovato in questo ruolo per le repliche di Emigratis 2, in onda ogni lunedì sera su Italia 1. L'attore, condurrà il pubblico verso la scoperta approfondita delle aspiranti concorrenti.

Miss Italia, Gli Esami: il penultimo step prima della gara ufficiale, le anticipazioni

Le anticipazioni di “Miss Italia, Gli Esami” che andrà in onda stasera, domenica 3 settembre 2017 su La7 e La7 d, ci parlano di uno speciale dedicato alle aspiranti modelle verso la fase finale del concorso. Una breve scheda introduttiva, racconterà ciò che è accaduto lo scorso 27 agosto a Jesolo. Successivamente, le 60 ragazze divise in tre gruppi, si presenteranno dinanzi la giuria per farsi giudicare tramite domande e scattando un selfie finale. Di seguito, nel dietro le quinte sarà presente una camera che filmerà anche le loro reazioni a caldo dopo avere affrontato l'esame. La commissione intanto, dovrà decidere se bocciarle oppure promuoverle allo step successivo. Il prossimo 6, 7 e 8 settembre infatti, imbastiranno il daytime dal titolo "Miss Italia Chef", dove in tenuta da cuoco, dieci ragazze a puntata cucineranno e racconteranno il loro rapporto con il cibo, la cucina la dieta. Inoltre, avranno modo di parlare del loro piatto preferito e delle tradizioni culinarie della propria famiglia e la regione dalla quale provengono. In seguito, Miss Italia si concluderà il 9 di settembre con la sua puntata speciale che incoronerà in diretta la nuova Miss del 2017.

