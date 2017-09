Novak Djokovic di nuovo papà / È nata la piccola Tara: sui social è Boris Becker il primo a congratularsi

Novak Djokovic

Fiocco rosa per il tennista Novak Djokovic, che nella scorsa notte è diventato papà della piccola Tara. Sua moglie Jelena, infatti, ha dato alla luce la loro seconda figlia, a distanza di tre anni dal primogenito Stefan. La notizia è stata data nelle prime ore di stamane dal quotidiano belgradese Blick, che ha annunciato la nascita della bambina, confermata successivamente dal cinguettio su Twitter del campione Boris Becker. L'ex coach di "Nole" infatti, attraverso il suo profilo ufficiale, ha lasciato un dolce messaggio ai due genitori: "Meravigliose notizie da Jelena e Novak @DjokerNole!!! È nata la piccola Tara". Queste le parole dell'ex tennista, che sui social è stato il primo a congratularsi con il campione e sua moglie. Di recente, altri protagonisti del tennis hanno dato alla luce i loro eredi, fra questi ricordiamo in particolare Serena Williams, che ha avuto una bambina, e Federer, diventato papà di due gemelli.

L'ULTIMA STAGIONE DEL CAMPIONE

Quella appena trascorsa non è stata per Novak Djokovic una stagione semplice: il tennista, infatti, a luglio è stato costretto a interrompere la sua attività agonistica a causa di un problema cronico al gomito. Per l'ex numero uno al mondo, l'annata appena trascorsa è stata inoltre una delle più complicate, soprattutto a causa di una forma psicofisica non all'altezza del trionfo ottenuto al Roland Garros nello scorso anno. L'arrivo della piccola Tara, di conseguenza, rappresenta per il tennista una grande gioia, dal momento che tre anni fa, in seguito alla nascita del piccolo Stefan, avvenuta nell'ottobre del 2014, Novak Djokovic è riuscito a mettere a segno una serie di vittorie molto importanti per la sua carriera. Si spera quindi che, a partire dal 2018, il celebre tennista possa dare vita a una nuova stagione di grandi successi.

