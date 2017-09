Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele previsioni di oggi 3 settembre

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

Andiamo ora a vedere attraverso l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle quelli che sono i segni da considerare top. Sul podio c'è sicuramente l'Ariete che sale di tono in una domenica che sarà molto importante. Si dovrà ripartire da zero in diverse situazioni, ma spesso questo per il segno è un motivo di regalare positività. Anche la Bilancia sicuramente è tra i tre migliori segni di questa domenica. Sicuramente si vivrà la giornata più importante dell'ultimo periodo con la forza per colmare quella che è un'insicurezza pronta spesso a fare sempre le stesse cose e a frequentare sempre le stesse persone. Bisogna però essere propositivi sul lavoro, cercando di accettare assolutamente una proposta di lavoro se arriverà in questo periodo. E' un momento positivo per il Sagittario che deve sfruttare i legami importanti che si vanno stabilendo di giorno in giorno con le persone che circondano il segno.

GIORNATA DIFFICILE PER...

Non è una giornata facile per il segno zodiacale del Toro che vive una domenica pesante e nervosa secondo il noto astrologo Paolo Fox che spiega come qualcuno che sta cercando tranquillità non riuscirà a trovarla con facilità. Lo Scorpione è davvero molto teso, non riesce a vivere la sua storia d'amore con serenità. La tensione è forte e qualcuno rischia di litigare anche se la paura di rimanere soli a volte rischia di accontentarsi e di stare in silenzio se qualcosa non va bene. Attenzione però a diventare aggressivi verbalmente perché si potrebbe perdere una persona che ha dato molto e che potrebbe essere importante anche per il futuro. Il momento non è positivo, ma si cercherà presto di trovare una soluzione ad alcuni dilemmi che complicano il momento in maniera discretamente preoccupante. L'Acquario si sente in sospeso, non riesce a trovare il tempo per fare le cose e ha molti affari da recuperare. Attenzione perché si rischia di commettere degli errori difficili poi da sistemare.

COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Tra le cose più interessanti da fare per l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle c'è quello di vedere cosa è cambiato da ieri ad oggi. Torna a vivere un momento di grande forza interiore il segno dell'Ariete che si è sbloccato dopo un momento complicato. Da ottobre andrà tutto ancora meglio per l'uscita dall'opposizione da parte di Giove. Il Toro invece si trova a vivere un momento pesante dopo che negli ultimi giorni le cose vissute con determinazione almeno regalavano soddisfazione. Il Cancro invece può tirarsi su, con la Luna che non è più opposta segno. Il noto astrologo spiega come questo segno zodiacale soffra particolarmente le fasi lunari perché dominato da questo pianeta e l'uscita della Luna dall'opposizione rappresenta un cambiamento davvero molto positivo. Il Leone vuole stupire tutti dopo alcune giornate non proprio al massimo del rendimento.

