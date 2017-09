STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Titanic e Fuga di cervelli (domenica, 3 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, domenica 3 settembre 2017, la proposta Mediaset per il prime time è imperniata in particolare sul grande cinema, con una spruzzata di fiction e reality in grado di dare valide alternative a chi non gradisce eccessivamente i film. Il programma prevedibilmente in grado di calamitare il maggior numero di spettatori è Titanic, il kolossal di James Cameron diretto nel 1997 in onda su Canale 5. Sul resto dei canali Mediaset, sarà invece possibile apprezzare il film comico diretto da Paolo Ruffini su Italia 1 dal titolo Fuga di cervelli, Rete 4 invece propone il film drammatico con protagonista Jean-Claude van Damme Enemies closer: nemici giurati, La 5 cambia scenta con una serie tv mentre Mediaset Extra si dedica al reality. Ancora film per Iris con Il missionario e Italia 2 con The hunters - Cacciatori di leggende. Infine restano Top Crime con la serie tv e Boing con un programma dedicato ai bambini. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Il film sulle vicende del celebre transatlantico affondato da un iceberg nel 1912, che vede protagonisti Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, è destinato naturalmente a fare nuovamente strage di cuori, nonostante non si tratti di una prima visione, proprio confidando sulla storia d'amore tra Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater che continua a suggestionare intere generazioni di cinefili. Meno impegnativa la proposta di Italia 1, che manderà in onda Fuga di cervelli, film diretto da Paolo Ruffini nel 2013, con lui stesso in qualità di interprete al fianco di Luca Peracino, Guglielmo Scilia e Andrea Pisani. Protagonista della narrazione è Emilio, un ragazzo ossessionato da una patologica timidezza, che decide di iscriversi a Oxford per seguire Nadia, la ragazza di cui è da sempre innamorato, seguito da un gruppo di amici ricchi soltanto di entusiasmo.

Ancora cinema per Rete 4, che proporrà Enemies closer: nemici giurati, diretto nel 2013 da Peter Hyams con Jean-Claude Van Damme, Tom Everett Scott e Orlando Jones. La pellicola è ambientata in una foresta posta su un'isola disabitata, al confine tra Stati Uniti e Canada, ove due nemici di vecchia data sono costretti a cooperare al fine di sfuggire a un cartello della droga, intenzionato a tornare in possesso di un carico perduto proprio nella foresta. La 5 proporrà a sua volta The Night Shift, una serie televisiva ambientata all'interno del San Antonio Medical Center, ove un gruppo di dottori e infermiere prodigano le loro cure nel pronto soccorso notturno della struttura, andando spesso oltre i propri limiti. Reality invece per Mediaset Extra, dove andrà in onda Temptation Island, con coppie di fidanzati pronti a mettere alla prova il loro sentimento in un ambiente da favola. Di nuovo cinema per Iris, che trasmetterà Il missionario, pellicola diretta da Roger Delattre nel 2009, con un cast formato da David Strajmayster, Jean Dell e Thiam Aïssatou.

Protagonista della vicenda è Mario Diccara, ritornato in libertà dopo sette anni di carcere e alla ricerca di un posto ove nascondersi per sfuggire ad eventuali regolamenti di conti. Finirà così in un paesino ove gli abitanti lo scambieranno per il nuovo parroco, generando una vicenda sempre più assurda. Anche Italia 2 si affida ad un film, in questo caso The hunters - Cacciatori di leggende, diretto da Nisha Ganatra nel 2013, con Robbie Amell, Victor Garber e Alexa Penavega. La vicenda vede i figli di due cacciatori di tesori coalizzarsi per riuscire a terminare la missione in cui i padri sono scomparsi, ovvero la ricerca dello specchio di Biancaneve, evitando in tal modo che venga usato in maniera impropria. Fiction invece per Top Crime, che proporrà Close to home, serie statunitense imperniata sulle vicende di una coraggiosa procuratrice legale interpretata da Jennifer Finnigan. Infine Boing, che manderà in onda un telefilm, Troppo incredibile - Record mai visti, in cui vengono raccontati una serie di assurdi tentativi di stabilire record in discipline di cui nessuno immaginerebbe l'esistenza.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.11 Titanic, film

ore 23.31 Giovani si diventa, film

Italia 1 ore 21.15 Fuga di cervelli, film

ore 23.25 Universitari - Molto più che amici, film

Rete 4 ore 21.15 Enemies closer: nemici giurati, film

ore 22.55 On the road, film

La 5 ore 21.10 The night shift, serie televisiva

Mediaset Extra ore 21.15 Temptation Island, reality show

Iris ore 21.00 Il missionario, film

Italia 2 ore 21.10 The hunters - Cacciatori di leggende, film

Top Crime ore 21.10 Close to home II, serie televisiva

Boing ore 21.50 Troppo incredibile - Record mai visti, telefilm.

