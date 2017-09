STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo 3 (domenica, 3 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, domenica 3 settembre 2017, il menù predisposto dalla Rai, vede unampia scelta di programmi tra fiction, cinema, intrattenimento e documentaristica, dando infine luogo ad una proposta discretamente assortita e quindi in grado di attirare vaste fette di pubblico. Il programma che dovrebbe calamitare i maggiori ascolti è Un passo dal cielo 3, grazie in particolare alla presenza di un Terence Hill che è ormai uno dei maggiori beniamini della platea televisiva. Ma la programmazione continua anche sul resto dei canali con Criminal Minds su Rai 2 e The Captive - Scomparsa su Rai 3. Rai 4 propone anche un film nella sua prima serata mentre Rai 5 cambia scenario con il documentario Cats, a chiudere il carrello dei programmi restano Rai Movie e Rai Premium con un film drammatico e un programma di intrattenimento. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Proprio alla fiction Un passo dal cielo 3 che vede l'attore veneziano nei panni di Guido Thiene, un forestale di stanza in Trentino, arrivata ormai alla quarta stagione, si affida Rai Uno. In questo caso si tratta però delle repliche della terza edizione, in attesa della nuova stagione in cui il protagonista principale, dopo la decisione di Terence Hill di lasciare, sarà Daniele Liotti. Fiction anche per Rai Due, dove andrà in onda Criminal Minds, una serie statunitense che si occupa delle indagini di una squadra di profiler del Federal Bureau Intelligence, occupati a muovere una guerra senza quartiere contro serial killer sempre più spietati. Una guerra nella quale gli investigatori sono costretti a lasciare sul campo una parte della loro umanità, per non correre il rischio di soccombere.

Si affida invece al cinema Rai Tre con The captive - Scomparsa, un film diretto da Atom Egoyan nel 2014, con Ryan Reynolds nei panni di un uomo alla ricerca della figlia, a otto anni dalla sua scomparsa. A spingerlo ad impegnarsi in prima persona è la constatazione che la polizia sembra non eccessivamente interessata a ritrovare la ragazza, almeno non quanto lui. Anche Rai 4 punta sul cinema, proponendo al suo pubblico Blitz, una pellicola diretta da Elliott Lester nel 2011, con Jason Statham e Paddy Considine in veste di interpreti. Il protagonista è un detective londinese abituato a metodi poco convenzionali, che però gli torneranno utili nella lotta senza quartiere contro un pericoloso serial killer il quale sta seminando morte e terrore nella capitale britannica. Documentario per Rai 5 con Cats: il pianeta dei felini, un videoracconto di Patrick Aryee che partendo dal cuore del Sud est asiatico, ci porterà infine a conoscere una serie di magnifici animali come il re leone, il leopardo nebuloso o il gatto dorato del Borneo.

Di nuovo cinema per Rai Movie, che proporrà a sua volta Va' dove ti porta il cuore, pellicola con la quale nel 1996 Cristina Comencini ha ridotto su grande schermo il famoso best seller di Susanna Tamaro. La narrazione vede protagonista Virnal Lisi nei panni di Olga, un'anziana donna che ha deciso di rendere note le sue vicende sentimentali alla nipote, tramite un diario, cercando in tal modo di spiegare al meglio le sue ragioni, sperando che la ragazza non commetta i suoi stessi errori. Infine Rai Premium, che manderà in onda le repliche dell'ottava edizione di Made In Sud, lo show comico prodotto dal secondo canale pubblico, condotta da Elisabetta Gregoraci, Fatima Trotta e Gigi D'Alessio.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.25 Un passo dal cielo 3, serie televisiva

ore 23.35 Speciale TG1, attualità

Rai Due ore 21.05 Criminal Minds, serie televisiva

ore 23.10 La domenica sportiva, programma sportivo

Rai Tre ore 21.30 The captive - Scomparsa, film

ore 23.55 Il paese è reale - Liberami, film

Rai 4 ore 21.05 Blitz, film

Rai 5 ore 21.15 Cats: il pianeta dei felini, documentario

Rai Movie ore 21.20 Va' dove ti porta il cuore, film

Rai Premium ore 21.20 Made in Sud, programma di intrattenimento.

