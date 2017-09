TEEN WOLF 6/ Anticipazioni del 3 settembre: Ethan e Jackson, la rivelazione shock

Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su MTV (USA)

Nella notte fra oggi, domenica 3 settembre 2017 e domani, lunedì 4 settembre, MTV trasmetterà negli USA una nuova puntata di Teen Wolf 6. Sarà il 16°, in prima Tv assoluta e dal titolo "Triggers". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Aaron (Rhenzy Feliz) entra nelle celle dell'obitorio e vomita sul corpo senza volto migliaia di insetti. Subito dopo il ragazzo crolla sul pavimento privo di forze, mentre la creatura riprende vita. Nella notte, una giovane mannara viene raggiunta da alcuni cacciatori ed uccisa da un agente di Polizia. Scott (Tyler Posey) dovrà premere a lungo perché Liam (Dylan Sprayberry) ritorni a scuola ed affronti i sospetti degli altri studenti, che dimostrano poi di non fidarsi per nulla di lui. Intanto, Chris Argent (JR Bourne) ed il resto del branco concludono che Gerard (Michael Hogan) è tornato e decidono di scoprire che cosa sta cercando prima che faccia scoppiare una guerra. Dopo un breve colloquio con Tamora (Sibongile Mlambo), Liam capisce che è lei la nuova cacciatrice di Gerard. Parrish (Ryan Kelley) invece inizia ad avere paura che qualcuno possa ucciderlo, come accaduto all'altro Cane Infernale ed inizia ad avere delle visioni sull'uomo senza volto. Mentre Liam cerca di sfuggire all'intera classe di Lacrosse, Scott ottiene un incontro con Tamora e scopre che in passato è stata l'unica sopravvissuta in una strage creata da un mannaro. Nolan ed il resto degli altri ragazzi attaccano alla fine Liam per costringerlo a trasformarsi di fronte a tutti. Il mannaro tuttavia riesce a resistere ai pugni, mentre Parrish interviene per salvare Scott ed il branco, incendiando la creatura senza volto.

Due giovani mannari stanno subendo delle torture e fra questi c'è anche Theo (Cody Christian). La Chimera capisce poi di poter sfruttare le debolezze di Schrader (Clayton Froning) per convincerlo ad usare ancora la scossa per torturarli, in modo da bruciare le fascette che li tengono legati. Nel frattempo, Deaton (Seth Gilliam) si trova all'Eichen House e cerca di dominare la paura per prelevare un disegno inciso sul muro nella cella del Cane Infernale. Grazie alla testimonianza di Quinn (Lucy Loken) sulla corruzione di alcuni agenti, Scott e gli altri cercano di convincere Stilinski (Linden Ashby) a rilasciare Jiang (Brandon Soo Hoo) e Tierney (Ellery Sprayberry), i due giovani mannari. Più tardi, Tamora e gli altri Cacciatori prendono di mira la stazione di Polizia per uccidere Jiang e Tierney, ma lo Sceriffo la convince a concedergli fino a mezzanotte. Mentre Liam ferma Nolan prima che uccisa i due mannari, Mason e Corey si uniscono a Deaton per scoprire contro quale tipo di creatura dovranno combattere. Mentre Scott trova un piano per contrastare Tamora, Deaton capisce che hanno a che fare con un mutaforma conosciuto come Anuk-ite, composto a sua volta da due creature inarrestabili. Grazie all'intervento del padre di Scott, il branco ottiene un altro tipo di negoziazione, ma dovrà abbandonare Beacon Hills per sempre.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 16 "TRIGGERS" -

Ora che il branco si trova al di fuori di Beacon Hills, Scott ed il resto del gruppo non ha di certo abbandonato la missione. Liam e Theo in particolare si uniranno per creare un piano in grado di attirare alcuni cacciatori al di fuori del loro perimetro di sicurezza. Ovviamente la chimera agirà a modo proprio, senza considerare la volontà e le scelte del mannaro. Nel frattempo, altre due creature stanno avendo diversi problemi al di fuori delle mura di Beacon Hills. Ethan e Aiden sono ormai integrati con la società ed affermati dal punto di vista professionale. Il primo tuttavia dovrà confrontarsi con alcune persone che intendono uccidere sia lui che Jackson. Durante lo scontro, rocambolesco come sempre, scopriamo inoltre che Jackson e Ethan hanno una relazione da diverso tempo. Quale sarà la scelta di Scott per riprendere posto nella sua città?

© Riproduzione Riservata.