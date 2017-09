THE CAPTIVE - SCOMPARSA/ Su Rai 3 il film con Ryan Reynolds (oggi, 3 settembre 2017)

il film thriller per la prima serata di Rai 3

ATOM EGOYAN ALLA REGIA

The Captive - Scomparsa, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 21.30. Una pellicola di genere thriller che è stata diretta dal regista di origini armene ma naturalizzato canadese Atom Egoyan che peraltro si è anche occupato della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il film è stato girato nel 2014 in Canada, prodotto dalla casa cinematografica della Ego Film Arts in collaborazione con la The Film Farm. Nel cast figurano grandi nomi del mondo del cinema come Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson e Mireille Enos. Tra gli interpreti di questa pellicola figura anche l’attrice e cantante americana Rosario Dawson. Nata a New York nel maggio del 1979, ha esordito nel mondo del cinema nel 1995 venendo scritturata dal regista Larry Clark per il film Kids. Dopo qualche anno ha potuto lavorare con il grande Spike Lee per la pellicola He Got Game mentre nel 2000 è tra le protagoniste della commedia sentimentale diretta da Kris Isacsson, Pazzo di te!. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM NEL DETTAGLIO

Matthew è un uomo americano padre di una splendida bambina di nome Cassandra con la quale ha uno splendido rapporto. Un giorno mentre stanno facendo ritorno a casa dopo aver trascorso qualche ora insieme in un parco ubicato nei pressi della cittadina in cui vivono, Matthew si rende conto di doversi fermare alla prima stazione di servizio per poter far rifornimento di carburante. L’uomo prima di scendere dall’auto dice alla figlia di attendere il suo ritorno e quindi si assenta per pochi minuti entrando nel negozio per comprare qualcosa. Il suo ritorno è drammatico in quanto si accorge che della piccola Cassandra in auto non c’è più alcuna traccia. Conoscendo la vivacità della bambina, l’uomo ipotizza che possa essere scesa in auto per raggiungerlo allo scopo di fargli acquistare qualcosa di buoni ai propri occhi come caramelle o dolci. Purtroppo le disperate ricerche dell’impaurito e spaventato Matthew non sortiscono alcun effetto. L’uomo non fare altro che chiamare le forze dell’ordine e denunciare la scomparsa. Le indagini indicano quasi subito che sembra molto probabile un rapimento. Il rapimento della piccola Cassandra non solo lacera il cuore di Matthew ma anche il rapporto con la moglie la quale in preda allo sconforto ritiene che tutto questo sia avvenuto per colpa del marito. La vita dei due nonostante questo va avanti con la speranza sempre viva di poter riabbracciare l’amata figlia. Passano ben otto anni prima di ritrovare delle tracce che lasciano pensare ai poliziotti che la bambina possa essere ancora viva. Tuttavia queste nuove tracce gettano anche una pesante ombra sulla condotta di Matthew che addirittura viene sospettato di essere il responsabile del rapimento. Addolorato per questa infamante accusa e disgustato dalla mancanza di risultati da parte delle forze dell’ordine, Matthew decide di occuparsi della cosa in prima persona.

© Riproduzione Riservata.