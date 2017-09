TITANIC/ Su Canale 5 il film con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet (oggi, 3 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Canale 5

LEONARDO DI CAPRIO E KATE WINSLET NEL CAST

Titanic, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 1997 che è stata scritta, prodotta e diretta da James Cameron (Avatar, Terminator, Aliens - Scontro finale) ed interpretata da Leonardo Di Caprio (Revenant - Redivivo, The wolf of Wall Street, Inception), Kate Winslet (The reader - A voce alta, Revolution road, The dressmaker - Il diavolo è tornato) e Billy Zane (Ore 10: calma piatta, Ritorno al futuro, Il cavaliere del male). Il tema principale del film, My heart will go on, cantato da Celine Dion, è stato un grandissimo successo commerciale, diventando rapidamente il singolo più venduto del mondo nel 1998. Titanic è stato, al momento della sua uscita, il film più costoso mai realizzato. Il budget di quasi 300 milioni di dollari fu però ben speso, visto che il film divenne rapidamente anche il maggior successo dell'intera storia del cinema. Questo record fu battuto solo nel 2009 con Avatar, ancora una volta diretto dal regista James Cameron.

LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Brock Lovett è un cacciatore di tesori che sta cercando di recuperare un preziosissimo diamante andato perduto durante il naufragio del transatlantico Titanic. Quando l'uomo riesce a recuperare la cassaforte dal relitto vi trova non la pietra, bensì solo un disegno di una donna nuda con indosso il gioiello, datato il giorno precedente al naufragio. Quando viene diffusa la notizia, un'anziata signora, Rose, si presenta dichiarando di essere la ragazza ritratta nel disegno, e comincia a raccontare la storia del primo e ultimo viaggio del Titanic. La giovane Rose (Kate Winslet) era a bordo con la madre ed il fidanzato (Billy Zane). L'unione con quest'ultimo, un facoltoso uomo d'affari, era però solo un tentativo per evitare la bancarotta della famiglia e Rose non lo amava. Proprio a bordo della nave la ragazza, decide disperata di tentare il suicidio, ma viene dissuasa da Jack Dawson (Leonardo Di Caprio), un giovane artista spiantato che aveva vinto a poker un biglietto per la traversata. I familiari di Rose invitano quindi Jack al loro tavolo per una cena, senza sapere che fra i due giovani presto sboccerà un amore romantico e travolgente che metterà definitivamente in crisi la relazione della ragazza con il suo facoltoso fidanzato ufficiale.

