TWIN PEAKS 3/ Anticipazioni del 3 settembre: lo scontro fra Cooper e Bob? (Finale di stagione)

Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

Nella notte fra oggi, domenica 3 settembre 2017 e domani, lunedì 4 settembre, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi due episodi di Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta ed in contemporanea con gli USA. A partire dalle 2:00 ed in lingua originale, il canale satellitare manderà in onda la 16esima puntata dello show. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Cooper/Bob (Kyle MacLachlan) e Richard (Eamon Farren) continuano la loro corsa su macchina e raggiungono uno dei luoghi oscuri dell'entità. Nel frattempo, Jane-E (Naomi Watts) si trova in ospedale in seguito alla folgorazione di Dougie, ora ritornato alla sua normalità. L'agente Cooper è infatti ritornato nel pieno delle sue facoltà ed ha ripreso possesso della sua mente e corpo. Dopo aver ricevuto la visita dei più recenti amici, l'agente federale lascia l'ospedale in compagnia di Jane-E e del figlio di Dougie, ma non senza aver prima ringraziato il capo ufficio per la sua disponibilità. Intanto, Diane (Laura Dern) è in un forte stato di agitazione ed invia uno strano messaggio contenente un unico numero, lungo diverse cifre. Dopo essersi fatta coraggio, la donna raggiunge Albert (Miguel Ferrer) e Cole (David Linch) e riferisce loro una versione particolare di ciò che è successo. Confessa infatti di essere stata violentata durante il suo ultimo incontro con Cooper, fra le lacrime. Ricorda inoltre di essere stata trasportata in una specie di stazione di servizio.

Dopo aver sottolineato di non essere la vera se stessa, Diane punta la pistola contro i presenti pronta a sparare, ma Albert la elimina. Subito dopo, il suo corpo scompare nel nulla, confermando di essere una vera tulpa. Intanto, l'uomo senza braccio si ritrova Diane nella stanza rossa, poco prima che il volto della donna si rompa e fuoriesca una sfera dorata. L'oscurità rimasta nel suo corpo distrugge poi l'involucro: ne rimane un'unica e piccola sfera scura. Al suo arrivo al casinò, per tutti lo strano comportamento di Cooper appare come un effetto collaterale della folgorazione. L'agente rivela poi alla famiglia di doversi allontanare per qualche tempo e che presto li avrebbero rivisti, sottolineando di non essere il vero Dougie. Promette infine che una volta attraversata la porta rossa, sarebbe ritornato a casa per sempre.

ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 3 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 17 e 18 -

Una volta fatto ritorno alla normalità, Cooper si potrà concentrare al meglio sulla missione da seguire nella lotta contro l'oscurità. L'ultimo episodio della serie Tv si è concluso con una sorta di ritorno alle origini dal punto di vista musicale e non solo. Linch ha scelto di sfruttare la figura di Cooper per rimettere in scena musiche e scene tipiche delle prime due stagioni, dai sottofondi degli ultimi frammenti fino al ballo particolare di Audrey Horne. Emblematico e criptico, il regista ci deve ancora rivelare che cosa accadrà nel finale di questa stagione, certi che ora si farà tutto sempre più serio. Il ritorno di Diane alla Loggia non preannuncia altro che una violenza ancora più estrema di quanto ci è stato mostrato finora, mentre ci verranno date delle risposte che molto probabilmente finora non sono state sfiorate.

