UNIVERSITARI MOLTO PIU' CHE AMICI/ Su Italia 1 il film diretto da Federico Moccia (oggi, 3 settembre 2017)

il film commedia in seconda serata su Italia 1

FEDERICO MOCCIA ALLA REGIA

Univeritari - Molto più che amici, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 23.25. Una pellicola comica diretta nel 2013 da Federico Moccia, noto scrittore e regista di best seller e film di successo come Scusa ma ti chiamo amore e Tre metri sopra il cielo. Nel cast troviamo Primo Reggiani, Nadir Caselli, Simone Riccioni e Brice Martinet. Primo Reggiani è noto al grande pubblico per aver partecipato a numerosi film di successo come Melissa P, Favola, Baciami ancora e Ci vediamo a casa. Numerose sono poi state le sue apparizioni in serie tv come RIS, Mia madre ed Elisa di Rivombrosa. Le riprese di Universitari-Molto più che amici si sono concentrate a Roma e sono iniziate nel corso del 2012. Il film non è riuscito ad incassare una somma record al botteghino, sfiorando i 350 mila euro. Nel primo week end di programmazione si posizionò al sesto posto della classifica dei film più visti della settimana. La pellicola diretta da Moccia uscì nei cinema nel settembre del 2013 e venne presentato presso una nota università di Roma. Primo Reggiani, tra i protagonisti del film, ha recentemente preso parte a due produzioni cinematografiche, ovvero La ragazza dei miei sogni e Ovunque tu sarai. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

La storia è incentrata attorno al mondo universitario e si sofferma sulle vicende legate a tre giovani universitari fuori sede che dividono un appartamento, situato all'interno di una vecchia clinica. Il loro proprietario di casa ha infatti adattato l'ex clinica ad abitazione da affittare a universitari senza pretese e desiderosi di risparmiare il più possibile sulle spese dell'affitto. La loro apparente quiete sta però per essere scombussolata. Il proprietario di casa ha infatti deciso di affittare la restante parte delle camere della struttura a giovani studentesse universitarie, che andranno a scombussolare l'ordine precostituito nel condominio universitario, formato da solo maschi. I protagonisti della storia sono Carlo, Alessandro e Faraz, nella fazione degli uomini e Francesca, Emma e Giorgia a comporre la compagine femminile. I sei ragazzi si troveranno a dover affrontare un intero anno universitario assieme tra momento di gioia, allegria, amore e liti a non finire.

