UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Alex piace a tutti, dubbi su Mattia, Paolo e Sabrina (Trono Classico)

Uomini e Donne

Per vedere la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne sarà necessario aspettare il 18 settembre. Dopo la prima registrazione del trono classico, però, sul web, sono stati già diffusi i video di presentazione dei quattro, nuovi tronisti. Alex Migliorni, Sabrina Ghio, Mattia Marciano e Paolo Crivellin saranno i protagonisti della prima parte della stagione di Uomini e Donne. Tra i quattro, il pubblico ha particolarmente apprezzato Alex Migliorini. Il nuovo tronista gay del programma di Maria De Filippi ha letteralmente conquistato tutti. La faccia pulita e da bravo ragazzo, unita ai modi educati e semplici, rendono Alex un ragazzo in grado di toccare i cuori dei telespettatori che, nell’ascoltare la sua storia attraverso il video pubblicato su Witty Tv, non hanno potuto fare altro che emozionarsi. Il pubblico dei social è convinto che Alex darà vita ad un trono emozionante e vero e sperano che, al termine del suo percorso possa davvero trovare il vero amore e vivere una favola come quelle che si sognano quando si è bambini.

I DUBBI DEL PUBBLICO SU PAOLO, SABRINA E MATTIA

Se Alex Migliorini è stato promosso subito, il pubblico nutre dei dubbi su Paolo Crivellin, Sabrina Ghio e Mattia Marciano. I tre sono reduci da esperienze televisive precedenti che fanno torcere il naso ai fans di Uomini e Donne. Pur non essendo la prima volta che la redazione punta su volti noti, sono tanti gli utenti che non credono alla voglia d’innamorarsi di cui hanno parlato Paolo, Mattia e Sabrina nel video di presentazione. In molti sono convinti che i tre, più che l’amore, stiano cercando la fama e la popolarità. Tra i tre, se su Paolo e Mattia c’è ancora un punto interrogativo, Sabrina Ghio sembra sia stata già bocciata dal popolo del web che, dopo averla conosciuta come allieva della scuola di Amici, nutre dei forti dubbi sulla sua voglia di trovare l’amore. Sabrina, dunque, comincia l’avventura sul trono con gli stessi dubbi che accompagnarono Rosa Perrotta che, però, riuscì con il tempo a conquistare tutti. Sabrina Ghio, dunque, riuscirà a far ricredere tutti esattamente come fece la Perrotta?

