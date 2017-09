UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Elga Profili torna all’attacco, lo sfogo di Astrid (Trono Over)

Gemma Galgani

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Elga Profili, torna all’attacco. Elga, dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi, nelle scorse settimane, attraverso un video pubblicato su Facebook, ha rivelato che, essendo un programma registrato, non tutto quello che accade in studio viene mandato in onda. Dichiarazioni che hanno fatto rumore e scatenato accese polemiche. Oggi, Elga Profili torna a parlare lasciandosi andare a nuove dichiarazioni sul programma di Maria De Filippi. “Chi sono le persone che percepiscono una retribuzione nella trasmissione? – esordisce Elga che poi aggiunge – “Molte persone credono che i partecipanti vengono pagati. Questo non è assolutamente vero. Nessuno riceve un contributo economico”. L’ex dama, dunque, smentisce che i partecipanti ricevano un compenso. Discorso diverso, invece, per Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì. “Questo per rendere il tutto più veritiero – prosegue – altrimenti diventerebbe una soap opera di attori nemmeno professionisti. Vi assicuro che nessuno dei partecipanti guadagna, se non l’esperienza affascinante di partecipare a una trasmissione televisiva”.

LO SFOGO DI ASTRID

Dopo Elga Profili, anche Astrid Ceserani, arrivata in trasmissione lo scorso anno per corteggiare Giorgio Manetti, non tornerà nello studio del trono over. Ad annunciarlo è stata la stessa Astrid che, a differenza di Giorgio, non è stata richiamata dalla redazione. “Sono fuori, sono troppo scomoda“, ha rivelato a una sua fan la donna, “hanno preferito persone più malleabili e scenografiche!“. Parole forti quelle a cui si è lasciata andare Astrid che, a suo dire, sarebbe stata fatta fuori per lasciare Giorgio in trasmissione. La dama, dunque, è convinta di aver pagata alcune dichiarazioni fatte su Giorgio. Dopo aver frequentato per qualche giorno il cavaliere, infatti, Astrid rivelò alcuni episodi poco carini con Giorgio protagonista. Il Manetti, dunque, replicherà alle accuse della sua ex fiamma?

