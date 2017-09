VA DOVE TI PORTA IL CUORE/ Su Rai Movie il film con Virna Lisi e Massimo Ghini (oggi, 3 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

VIRNA LISA E MASSIMO GHINI NEL CAST

Va' dove ti porta il cuore, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 3 settembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere drammatica del 1996 che è stata diretta e co-sceneggiata da Cristina Comencini (Latin lover, La bestia nel cuore, Qualcosa di nuovo) Tra gli interpreti spiccano Virna Lisi (La regina Margot, Come uccidere vostra moglie, Romolo e Remo), Massimo Ghini (Natale a Miami, Tutta la vita davanti, Compagni di scuola) e Margherita Buy (Mia madre, Viaggio sola, Le fate ignoranti). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Susanna Tamaro ed è stato fu ben accolto dalla critica che premiò soprattutto l'interpretazione di Virna Lisi. Quest'ultima ottenne per Và dove ti porta il cuore un Globo d'Oro, un Nastro d'Argento e una nomination al David di Donatello come migliore attrice protagonista. Il film è tratto dall'omonimo libro di Susanna Tamaro, pubblicato nel 1994, e segue molto fedelmente sia la trama che lo svolgimento del romanzo. Anche in questo caso la narrazione parte dai momenti più vicini per procedere a ritroso fino alla giovinezza di Olga. La principale differenza è che nel romanzo quest'ultima non muore, ma viene solo colpita da un ictus. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

L'anziana Olga (Virna Lisi) ha cresciuto la nipote Marta (Valentina Chico) come una figlia. Quest'ultima ora risiede in America e, a causa di un litigio con la nonna, le due donne si sentono solo di rado. L'anziana nonna però sente di stare per morire, così decide di contattare la nipote per raccontarle alcune vicende della propria vita e della famiglia. Non osando chiamare direttamente la nipote, Olga le lascia una sorta di diario dove racconta i momenti principali della propria vita. Quest'ultima viene così rappresentata, a ritroso dai fatti più recenti fino ai più lontani. Fra di essi vi sono il matrimonio di Olga (da giovane interpretata da Margherita Buy) per convenienza con un entomologo, una relazione extraconiugale con un uomo conosciuto in vacanza e la descrizione dei rapporti, sempre molto tesi, con la figlia Ilaria. Con questi episodi viene dipinta l'esistenza drammatica ed infelice di ben 3 generazioni, quella di Olga, di Ilaria e di Marta.

© Riproduzione Riservata.